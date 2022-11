Atalanta volta a tropeçar no Italiano; Roma perde chance de entrar no G4

Muito irregular nesta temporada, a Atalanta perdeu por 2 a 1 fora de casa para o Lecce nesta quarta-feira, mas mantém a quarta colocação no Campeonato Italiano, já que a Roma perdeu a chance de entrar na zona de classificação para a Liga dos Campeões ao não passar de um empate em 1 a 1 com o Sassuolo.

O Lecce aproveitou dois minutos de apagão do time de Bérgamo para abrir 2 a 0 no placar com Federico Baschirotto (28) e Federico Di Francesco (30).

A Atalanta diminuiu ainda antes de intervalo com o colombiano Duván Zapata, mas não conseguiu marcar no segundo tempo e saiu com sua terceira derrota nos últimos quatro jogos da Serie A.

Por sua vez, a Roma de José Mourinho não aproveitou o tropeço da Atalanta e, após a derrota no clássico contra a Lazio no fim de semana, voltou a deixar pontos pelo caminho.

O inglês Tammy Abraham abriu o placar para os 'giallorossi' aos 35 do segundo tempo, mas cinco minutos depois Andrea Pinamonti empatou para o Sassuolo.

Esses resultados da 14ª rodada foram bons para o líder Napoli, que na terça-feira chegou a 38 pontos ao vencer por 2 a 0 o Empoli.

O Milan é o vice-líder com 30 pontos, após empatar sem gols com o Cremonese, e a Lazio é a terceira com 27, antes de receber o Monza na quinta-feira.

Com a mesma pontuação aparece a Atalanta, enquanto a Roma é a quinta colocada com 26 pontos, dois à frente da Juventus, que amanhã visita o lanterna Hellas Verona, e três acima da Inter de Milão, que ainda hoje recebe o Bologna.

-- Jogos da 14ª rodada do Campeonato Italiano e classificação:

- Terça-feira:

Napoli - Empoli 2 - 0

Spezia - Udinese 1 - 1

Cremonese - Milan 0 - 0

- Quarta-feira:

Lecce - Atalanta 2 - 1

Sassuolo - Roma 1 - 1

Fiorentina - Salernitana

Inter - Bologna

Torino - Sampdoria

- Quinta-feira:

(14h30) Hellas Verona - Juventus

(16h45) Lazio - Monza

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Napoli 38 14 12 2 0 34 10 24

2. Milan 30 14 9 3 2 27 14 13

3. Lazio 27 13 8 3 2 25 8 17

4. Atalanta 27 14 8 3 3 20 12 8

5. Roma 26 14 8 2 4 17 13 4

6. Juventus 25 13 7 4 2 20 7 13

7. Inter 24 13 8 0 5 25 19 6

8. Udinese 24 14 6 6 2 22 14 8

9. Salernitana 17 13 4 5 4 18 19 -1

10. Torino 17 13 5 2 6 13 16 -3

11. Fiorentina 16 13 4 4 5 15 17 -2

12. Bologna 16 13 4 4 5 16 19 -3

13. Sassuolo 16 14 4 4 6 15 19 -4

14. Empoli 14 14 3 5 6 10 19 -9

15. Monza 13 13 4 1 8 13 21 -8

16. Lecce 12 14 2 6 6 12 17 -5

17. Spezia 10 14 2 4 8 12 25 -13

18. Cremonese 7 14 0 7 7 11 24 -13

19. Sampdoria 6 13 1 3 9 6 23 -17

20. Hellas Verona 5 13 1 2 10 11 26 -15

