Ancelotti sai em defesa Vini Jr.: "é quem recebe mais faltas"

O técnico do Real Madrid, Carlo Ancelotti, saiu em defesa do brasileiro Vinícius Júnior, afirmando nesta quarta-feira que o atacante "é quem recebe mais faltas".

"Parece que Vinícius é um provocador e a realidade diz que ele é o jogador que recebe mais faltas, pancadas e empurrões", disse Ancelotti em entrevista coletiva prévia ao jogo de quinta-feira contra o Cádiz, pelo Campeonato Espanhol

"Ensinar a todos os jogadores para não faltar com o respeito, não só em termos futebolísticos, mas no pessoal, é uma conquista que o futebol deve ter com todos, não só com os que têm mais qualidade", explicou o técnico do Real Madrid.

Ancelotti, que na segunda-feira teve que acalmar Vinícius após um cartão amarelo contra o Rayo Vallecano por suas reclamações ao sofrer várias faltas, afirmou que "existe uma palavra que não é tão comum nos países latinos que é 'fair-play', que pode ser a mais importante do futebol".

"Significa jogar limpo", acrescentou Ancelotti, que, no entanto, reconheceu que o brasileiro deve melhorar sua resposta às provocações.

"Aí ele tem que melhorar", admitiu o técnico merengue, que lembrou que "provocar não é fair-play porque você entra em campo para jogar futebol, não para provocar, mas está claro que o jogador tem que melhorar neste aspecto. É muito jovem e vai melhorar".

