UE inclui autoridades de Mianmar em lista de sanções

A União Europeia (UE) ampliou, nesta terça-feira (8), suas medidas restritivas contra as autoridades de Mianmar, acrescentando mais 19 pessoas à lista de sancionados, incluindo um ministro e o presidente do Supremo Tribunal do país.

As medidas contra as autoridades birmanesas foram anunciadas pelo Conselho da UE como resultado da "escalada contínua da violência e das graves violações dos direitos humanos após a tomada do poder por parte dos militares há dois anos".

Entre os novos nomes acrescentados à lista de sanções estão o ministro de Investimentos e Relações Econômicas Exteriores de Mianmar, Kan Zaw; o presidente do Supremo Tribunal, Htun Htun Oo, e oficiais militares de alto escalão.

Oficiais da comissão eleitoral e empresários que representam empresas vinculadas à junta de governo também foram adicionados à lista.

No total, 84 indivíduos e 11 entidades de Mianmar estão sujeitos a sanções por parte da UE, que incluem a proibição de vistos e o congelamento de quaisquer bens que possuam no espaço do bloco europeu.

Este é o quinto pacote de sanções da UE contra Mianmar. O país se encontra sob regime militar desde 2020, quando o Exército deu um golpe contra o governo civil liderado por Aung San Suu Kyi, presa por acusações de corrupção.

A junta no poder enfrenta agora uma resistência armada generalizada e tem respondido a esse movimento com uma repressão brutal.

Um grupo local de direitos humanos afirma que cerca de 2.300 pessoas foram mortas no país nos últimos dois anos, e o Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef) estima que um milhão de pessoas foram deslocadas.

