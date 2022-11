Temores por economia chinesa derrubam o petróleo

Os preços do petróleo caíram nesta terça-feira (8), após indicadores decepcionantes na China e um repique da pandemia, que ameaça a demanda doméstica no gigante asiático.

Em Londres, o barril de Brent do Mar do Norte para entrega em janeiro de 2023 recuou 2,61%, a US$ 95,36.

Já em Nova York, o barril de West Texas Intermediate (WTI) para entrega em dezembro perdeu 3,14%, a US$ 88,91.

"A aposta em uma reabertura próxima da China caiu, já que os casos de covid se multiplicaram na província de Guangdong", destacou Edward Moya, da Oanda.

"Os temores de novos confinamentos (na China, que adota uma política de covid zero) levaram a uma queda de preços", afirmaram analistas da Energi Danmark.

A demanda chinesa, um dos maiores consumidores de petróleo do mundo, preocupa particularmente o mercado depois da reafirmação da política anticovid por parte do governo chinês.

