Tata Martino acerta detalhes da seleção do México em amistoso contra o Iraque

A seleção mexicana fará seu penúltimo ensaio para a Copa do Mundo do Catar nesta quarta-feira, contra o Iraque, em partida que será disputada em Girona, na Espanha.

Sob o comando do técnico argentino Gerardo 'Tata' Martino, o México chegou a esta cidade catalã na semana anterior para realizar sua última etapa de treinamento e mais dois amistosos contra seleções não classificadas para o Mundial.

O primeiro teste da 'Tri' é a seleção do Iraque, escolhida pelas possíveis semelhanças que teria com a Arábia Saudita, seleção que o México enfrentará pela terceira rodada do Grupo C da Copa do Mundo, no dia 30 de novembro.

"Vai ser um jogo para fechar a semana de trabalho com um pouco de futebol. Estamos buscando adquirir ritmo. É bom para vermos os jogadores e é provável que usemos táticas diferentes durante o jogo, mas não necessariamente o que que vemos amanhã será o que vamos apresentar no primeiro jogo da Copa do Mundo contra a Polônia", comentou Martino em entrevista coletiva.

O Iraque efetivou recentemente o técnico espanhol Jesús Casas, após a demissão do holandês Dick Advocaat em novembro de 2021, e depois de alguns períodos trabalhando como interino.

A incorporação de Jesús Casas, de 49 anos, ex-assistente de Luis Enrique, técnico da seleção da Espanha, ocorreu no último sábado.

A delegação iraquiana chegou a Girona na segunda-feira, onde vai enfrentar uma seleção mexicana que está em um processo de lapidação de sua lista preliminar de 31 jogadores convocados para reduzi-la aos 26 inscritos para a Copa do Mundo.

Por enquanto, a pré-lista mexicana caiu para 30 jogadores na terça-feira, já que Jesús 'Tecatito' Corona, atacante do Sevilla, foi cortado devido a uma fratura na fíbula e ruptura dos ligamentos do tornozelo esquerdo que sofreu em agosto.

Enquanto 'Tata' Martino define os quatro últimos jogadores que serão dispensados da concentração, seus assistentes técnicos Norberto Scoponi, Sergio Giovagnoli e Gustavo Dezotti se preparam para viajar a diferentes pontos para assistir às partidas de preparação dos adversários dos mexicanos no Grupo C: Polônia, Argentina e Arábia Saudita.

A partida será disputada no estádio Montilivi, que tem capacidade para 13.500 espectadores a partir das 21h00 locais (17h00 de Brasília).

Depois desse compromisso, no sábado, dia 12, no Estádio Metropolitano de Madri, o Iraque será o adversário de outra seleção que vai disputar a Copa do Mundo: o Equador.

Enquanto isso a seleção mexicana fará sua última partida de preparação na quarta-feira, dia 16, contra a Suécia, no mesmo estádio, em Montilivi, e depois viajará para o Catar.

--- Prováveis escalações:

México: Guillermo Ochoa, Kevin Álvarez, César Montes, Héctor Moreno, Jesús Gallardo, Luis Chávez, Héctor Herrera, Carlos Rodríguez, Uriel Antuna, Henry Martín, Alexis Vega. Técnico: Gerardo Martino.

Iraque: Jalal Hassan, Ahmad Abd al-Hussain, Karrar Amer, Manaf Younis, Zahid Tahseen, Amjad Attwan, Hamza Adnan, Zaid Taseen, Ibrahim Bayesh, Aymen Hussein, Sajjad Jassim. Técnico: Jesús Casas.

