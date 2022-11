Reino Unido pode aumentar impostos sobre herança, renda e energia

O governo britânico estuda medidas fiscais para equilibrar seu orçamento, as quais serão apresentadas na próxima semana, como o aumento do imposto sobre herança, do imposto de renda, ou do imposto excepcional sobre o setor de energia - informou a imprensa local nesta terça-feira (8).

O ministro das Finanças, Jeremy Hunt, deve estender o atual congelamento dos limites do imposto sobre herança por dois anos, até 2028, noticiaram vários veículos de comunicação nesta terça.

Em um contexto de inflação, isso empurraria mecanicamente algumas famílias para uma faixa de imposto mais alta e levaria a um aumento das receitas fiscais.

Essa medida sobre heranças poderia ser combinada com o congelamento de outros impostos, como renda, pensões e ganhos de capital, e poderia arrecadar bilhões de libras para os cofres do governo, sem a necessidade de qualquer aumento de impostos, segundo o Financial Times.

Em 17 de novembro, o ministro Hunt deve apresentar medidas na tentativa de tranquilizar os mercados, nervosos com o plano do anterior e efêmero governo de Liz Truss, que consistia em cortes de impostos e ajuda massiva para aliviar a conta de energia.

Hunt já recuou na maioria de suas medidas, incluindo um aumento planejado no imposto corporativo no próximo ano, de 19% para 25%.

