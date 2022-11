Recuperados restos de avião caído no lago Vitória, na Tanzânia

Autoridades da Tanzânia informaram, nesta terça-feira (8), que retiraram da água os destroços do avião que caiu no lago Vitória no domingo, no acidente de avião mais mortal do país em décadas.

Dezenove pessoas morreram quando o avião da Precision Air caiu no lago, a cerca de 100 metros do aeroporto de Bukoba, no noroeste do país. Equipes de emergência, pescadores e moradores estiveram envolvidos nos trabalhos de resgate.

"Tiramos o avião totalmente da água, e agora uma investigação profissional está em andamento para averiguar as causas do acidente", disse a Autoridade Aeroportuária da Tanzânia (TAA, na sigla em inglês) em um comunicado.

"O aeroporto de Bukoba também será reaberto em breve", acrescentou a nota.

Em imagens divulgadas pela imprensa local, vê-se como um guindaste levantando os restos retorcidos do avião e, depois, depositando-os em um prado.

Os investigadores da Precision Air e da TAA chegaram à cidade no domingo. Conseguiram resgatar 24 dos 43 sobreviventes do voo PW 494.

A Precision Air, que é cotada na Bolsa e é a maior companhia aérea privada da Tanzânia, disse que o avião era um turboélice ATR 42-500, fabricado por uma empresa franco-italiana. Transportava 39 passageiros, incluindo um bebê, e quatro membros da tripulação.

A polícia atribuiu o acidente ao mau tempo.

