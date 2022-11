Presidente ucraniano pede união aos EUA até 'restauração da paz'

O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, pediu aos americanos, nesta terça-feira (8), que permaneçam unidos até a "restauração da paz" na Ucrânia, no dia das eleições de meio de mandato nos Estados Unidos, cujos resultados podem afetar o apoio de Washington a Kiev.

"Peço a vocês que mantenham a unidade inabalável, como é o caso agora, até o dia em que todos nós ouviremos aquelas palavras importantes, com as quais sonhamos. Até ouvirmos que a paz finalmente foi restaurada", afirmou, em um discurso em Kiev, onde recebeu a Medalha da Liberdade dos Estados Unidos.

Zelensky agradeceu ao "presidente Biden, aos dois partidos no Congresso e a todos os cidadãos americanos" pelo importante apoio financeiro, militar e diplomático concedido à Ucrânia desde que a Rússia invadiu o país, em 24 de fevereiro deste ano.

Desde então, Washington é o principal aliado de Kiev. O governo americano adotou sanções contra Moscou e contra grande parte da economia russa, forneceu sistemas de artilharia de alta precisão ao Exército ucraniano, entre outros equipamentos militares, e ofereceu consultoria de Inteligência.

Em meados de maio, o Congresso dos Estados Unidos aprovou um pacote de US$ 40 bilhões para apoiar os esforços de guerra na Ucrânia.

Zelensky também se declarou "honrado" de receber a "Medalha da Liberdade" da Filadélfia. Dedicou a condecoração a "todas as mulheres e homens da Ucrânia que mostram à maior autocracia do mundo que a única coisa que pode conseguir na Ucrânia é uma derrota".

Ele citou os soldados "heroicos, os voluntários e outros funcionários do setor de energia que restabelecem o acesso à energia elétrica (...) cada vez que os mísseis russos e os drones iranianos bombardeiam centrais elétricas".

"Para nós, a liberdade é a palavra principal e o que verdadeiramente une todos os ucranianos", afirmou no vídeo.

Durante a tarde, a embaixadora dos EUA na ONU, Linda Thomas Greenfield, repetiu, em uma entrevista com Zelensky, em Kiev, que os Estados Unidos estão "prontos para permanecerem juntos da Ucrânia pelo tempo que for necessário", segundo um porta-voz.

Ambos conversaram ainda sobre "a manutenção e a ampliação do acordo de cereais no Mar Negro, negociado pela ONU", cuja data-limite, neste momento, é de é 19 de novembro com a Rússia, acrescentou a mesma fonte.

Países ocidentais pedem à Rússia que estenda esse acordo, que permitiu a exportação de 10 milhões de toneladas de grãos e outros produtos agrícolas ucranianos desde 1º de agosto.

