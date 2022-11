PRINCIPAIS NOTÍCIAS

EUA ELEIÇÕES: Eleições de meio de mandato que podem definir o futuro político de Biden e Trump

COP27 CLIMA ONU: EUA promete que luta climática continuará após eleições e países emergentes começam a perder a paciência

=== EUA ELEIÇÕES ===

WASHINGTON:

EUA comparece às urnas para eleições cruciais de meio de mandato

Os americanos começaram a votar nesta terça-feira (8) para eleições cruciais de meio de mandato, nas quais estão em disputa as maiorias na Câmara de Representantes e no Senado, o que determinará o nível de poder do presidente democrata Joe Biden durante os próximos dois anos, assim como o futuro de Donald Trump.

=== COP27 CLIMA ONU ===

SHARM EL-SHEIKH:

EUA promete que luta climática continuará após as eleições; países emergentes ficam impacientes

Os Estados Unidos vão continuar com a luta climática independentemente do resultado das eleições legislativas desta terça-feira, assegurou o enviado especial do presidente Joe Biden na COP27, onde os países do Sul levantam a voz e exigem financiamentos que podem ser astronômicos.

SHARM EL-SHEIKH:

Países em desenvolvimento e emergentes precisam de mais de US$ 2 trilhões por ano para enfrentar mudança climática

Os países em desenvolvimento e emergentes - exceto a China - precisarão de mais de dois trilhões de dólares por ano para financiar o combate à mudança climática, afirma um relatório solicitado pela presidência da COP27 e divulgado nesta terça-feira.

SHARM EL-SHEIKH:

Da COP27, Petro e Maduro convocam aliança amazônica

Os presidentes de Colômbia e Venezuela, Gustavo Petro e Nicolás Maduro, respectivamente, lançaram um apelo nesta terça-feira (8), da COP27, para que se estabeleça uma ambiciosa aliança para a proteção da Amazônia.

=== OUTRAS NOTÍCIAS POR REGIÕES ===

-- AMÉRICAS

MANAGUA:

'Nicarágua vai ficar abandonada': a migração massiva de nicaraguenses para os EUA

Com medo, José Galeano está prestes a iniciar a viagem mais importante de sua vida. Penhorou sua casa na Nicarágua, fez um empréstimo e pagou contrabandistas para iniciar uma perigosa jornada até a fronteira dos Estados Unidos.

-- EUROPA

ROMA:

Barco humanitário atraca na Itália e 89 migrantes desembarcam

O barco humanitário "Rise Above" atracou durante a noite no sul da Itália e todos os 89 migrantes resgatados no Mar Mediterrâneo desembarcaram depois que receberam autorização do governo italiano, anunciou nesta terça-feira a ONG alemã Lifeline, que freta a embarcação.

LONDRES:

Rei emérito Juan Carlos reivindica imunidade na Inglaterra até sua abdicação

O rei emérito Juan Carlos reivindica imunidade legal na Inglaterra nesta terça-feira (8) até sua abdicação em 2014, tentando mitigar um processo de assédio apresentado por sua ex-amante, em um caso obscurecido pela publicação de um polêmico podcast sobre seu romance.

-- ÁSIA

TÓQUIO:

Japão vai endurecer regras sobre doações a grupos religiosos

O governo japonês apresentará um projeto de lei para evitar doações muito grandes para grupos religiosos, disse o primeiro-ministro Fumio Kishida nesta terça-feira (8).

=== ECONOMIA ===

PARIS:

Renault anuncia profunda reorganização para atrair investimentos

A montadora francesa Renault anunciou nesta terça-feira uma profunda reorganização para atrair investimentos para seus projetos elétricos, assim como outras empresas do setor que necessitam de bilhões de euros para a transição verde desejada pela Europa.

=== SOCIEDADE, ARTES E CIÊNCIA ===

PARIS:

Ativistas ambientais renunciam a ter filhos para salvar o planeta

"É uma loucura trazer crianças ao mundo agora!". Convencidos de que a luta contra o aquecimento global exige a redução da população mundial, os ativistas ambientais aplicam eles mesmos esse princípio e renunciam a serem pais.

PARIS:

Gênero Homo viveu evolução demográfica irregular desde seu surgimento

Desde o surgimento do gênero Homo até a marca de 8 bilhões de pessoas muito em breve, a população humana viveu dois grandes períodos de crescimento, com algumas pausas relacionadas principalmente a pandemias.]

=== ESPORTE ===

-- FUTEBOL

- Acompanhamento dos principais campeonatos da Europa

