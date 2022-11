O pequeno mestre de obras inglês de estádios alemães

Usando milhares de peças de Lego, Joe Bryant, de apenas 14 anos, reproduz arenas de times da Bundesliga. Sua última grande criação foi uma maquete do estádio do Union Berlin, à qual dedicou cerca de 1.500 horas.Joe Bryant, um adolescente inglês de apenas 14 anos, tem um hobby todo especial: ele recria estádios de futebol com peças de Lego. Sua grande paixão é reconstruir as arenas dos clubes da Bundesliga. Tudo começou há três anos, quando ele estava em férias com os pais na Turquia, onde ficaram hospedados num hotel. Ele e seu pai queriam assistir a um jogo de seu amado clube Ipswich Town pela TV, mas, de repente, se viram numa sala cheia de turistas alemães. Acabaram vendo um jogo da Bundesliga pela primeira vez. Era uma partida do Borussia Mönchengladbach. O pequeno Joe, entusiasta do brinquedo Lego e na época com apenas 11 anos de idade, se apaixonou pelo futebol alemão na hora e adorou o estádio Borussia Park. Decidiu, então, por mãos à obra e construiu sua primeira maquete de uma arena de futebol. "Eu amo futebol, amo estádios e amo Lego. Juntei as três coisas, e este é o resultado", disse depois de ter terminado sua obra. O jovem jogador de futebol amador só trabalha com peças originais e costuma usar fotos que recebe diretamente dos clubes ou dos torcedores como modelos. "Todos os estádios têm pelo menos um local extremamente difícil de construir", revela. Normalmente ele precisa de quatro semanas para terminar um estádio. "Torcedores vão à loucura" A gratidão dos times assim imortalizados é grande. Seu pai Phil diz: "Os clubes da Alemanha são incríveis, eles o tratam como um pequeno astro e são muito generosos. É um momento de muito orgulho quando você vê seu filho em campo com a maquete da arena e os torcedores o aplaudem freneticamente. Houve um momento muito especial em Bremen, quando, durante o intervalo do jogo, anunciaram que o modelo construído pelo Joe permaneceria no museu do clube. Os torcedores foram à loucura." Uma de suas obras mais difíceis foi o Deutsche Bank Park, o estádio do Eintracht Frankfurt. Demandou aproximadamente seis meses de construção, cerca de 6.500 peças, com 122 cm de comprimento e 90 cm de largura. Foi o modelo mais sofisticado e repleto de pequenos detalhes construído até agora. Um desafio foi recriar a cobertura da arena em conexão com o telão em forma de cubo suspenso no alto. Seis mil peças de Lego e 1.500 horas A última grande obra do jovem inglês foi a recriação do estádio An der alten Försterei, do Union Berlin. A maquete foi entregue ao clube pelo próprio Joe e seu pai no último fim de semana. Eles encararam uma viagem de mais de mil quilômetros, que durou 12 horas, de Ipswich Town até Berlim. O modelo de Lego foi transportado no bagageiro de uma SUV com todo cuidado, para chegar inteiro ao destino final. Joe Bryant ainda não se acostumou com a sensação de estar diante de dezenas de milhares de pessoas em um estádio de futebol alemão e apresentar sua mais recente obra de arte. É verdade que tem feito isso com mais frequência agora, mas isso ainda não foi normalizado pelo garoto de 14 anos. "É tudo um pouco surreal", diz ele. E foi assim também em Berlim no último fim de semana. Foi recebido com todas as honras pela diretoria do clube e apresentado à torcida em pleno estádio pouco antes do jogo entre Union Berlin e Borussia Mönchengladbach, justamente o clube que o inspirou a se tornar um pequeno mestre de obras de estádios da Bundesliga. Joe precisou de aproximadamente 1.500 horas de trabalho para recriar o An der alten Försterei e utilizou mais ou menos 6 mil peças de Lego. Uma obra minuciosa que ocupará um lugar de honra no futuro museu do Union. Fã incondicional da Bundesliga Com o passar do tempo, o garoto acabou se tornando um fã incondicional da Bundesliga. Vive sendo convidado pelos clubes para eventos especiais e esteve recentemente em Londres para o jogo da Liga dos Campeões entre Tottenham Hotspur e Eintracht Frankfurt. "Os fãs alemães são tão apaixonados, o clima é sempre ótimo", diz ele. Essa paixão do torcedor alemão ele pôde sentir particularmente com a torcida do Union. Quando começou a construir a maquete do estádio, recebeu muita ajuda, especialmente da torcida organizada. O porta-voz do clube, Christian Arbeit, enviou-lhe um vídeo com um tour panorâmico pelo estádio, enquanto muitos fãs chamavam a atenção dele para alguns detalhes da icônica construção pelo Twitter. "Acho muito bacana essa identificação da torcida com o clube. Fiquei sabendo que eles ajudaram a terminar a reforma do estádio há alguns anos porque a construtora tinha falido. E agora são eles que me ajudaram muito para recriar em miniatura esse maravilhoso estádio", diz Joe. Sua visita a Berlim valeu a pena. Não apenas por ter presenteado a grande família Unioner com sua obra, mas também porque acabou assistindo a um jogo que vai entrar na história como uma vitória épica do clube berlinense, conquistada apenas nos últimos segundos da partida. __________________________________ Gerd Wenzel começou no jornalismo esportivo em 1991 na TV Cultura de São Paulo, quando pela primeira vez foi exibida a Bundesliga no Brasil. Atuou nos canais ESPN como especialista em futebol alemão de 2002 a 2020, quando passou a comentar os jogos da Bundesliga para a OneFootball de Berlim. Semanalmente, às quintas, produz o Podcast "Bundesliga no Ar". A coluna Halbzeit é publicada às terças-feiras. O texto reflete a opinião do autor, não necessariamente a da DW. Autor: Gerd Wenzel