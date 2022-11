Novas detenções na Turquia entre os simpatizantes do pregador Fethullah Gülen

As autoridades turcas anunciaram nesta terça-feira (8) a detenção de 27 pessoas, incluindo militares que já haviam sido demitidos, por supostos vínculos com o pregador Fethullah Gülen, rival do presidente Recep Tayyip Erdogan, que o acusa por uma tentativa de golpe em 2016.

As 27 pessoas, que incluem um general e dois oficiais do exército que foram punidos em expurgo após a tentativa frustrada de golpe de Estado, foram detidas em Ancara e Istambul, informou a agência oficial Anadolu.

Sete pessoas ainda são procuradas pelas autoridades, acrescentou a agência.

A Anadolu afirmou que a operação em cinco províncias turcas tinha o objetivo de procurar dentro do exército e da justiça simpatizantes da "organização terrorista Fetö", o acrônimo usado por Ancara para designar o movimento de Gülen.

Uma operação em outubro terminou com mais de 700 pessoas detidas sob a suspeita de financiar o movimento.

Antes um grande aliado do atual presidente, Gülen, que mora nos Estados Unidos há mais de 20 anos, foi acusado pelas autoridades turcas de propagar denúncias de corrupção contra o governo em dezembro de 2013, quando Erdogan era primeiro-ministro.

O pregador de 81 anos é considerado pelo presidente o instigador da tentativa de golpe de Estado de julho de 2016.

Desde então, as autoridades turcas efetuaram mais de 300.000 detenções, em particular entre funcionários da polícia, justiça e do exército, além de intelectuais e jornalistas.

A Turquia exige da Suécia e da Finlândia a extradição de ativistas gülenistas que vivem nestes países como condição para ratificar no Parlamento a adesão dos países nórdicos à Otan.

