Napoli vence Empoli (2-0) e se consolida na liderança da Serie A

O Napoli venceu o Empoli (14º) por 2 a 0 com um gol e uma assistência do atacante Hirving Lozano e se consolidou como líder isolado da Serie A italiana. O jogador da seleção mexicana não foi titular, mas entrou em campo no segundo tempo (64) e mudou o jogo diante de um adversário muito bem organizado na defesa.

Lozano abriu o placar convertendo um pênalti que foi marcado após uma falta sobre o nigeriano Victor Oshimen (69) e depois provocou a expulsão do zagueiro do Empoli Sebastiano Luperto, que perdeu o tempo de bola e deu uma entrada dura que lhe custou o segundo cartão amarelo (74).

A equipe comandada por Luciano Spalletti aproveitou a superioridade numérica para confirmar a vitória no final (88), quando Lozano avançou pela ponta e cruzou para Piotr Zielinski fazer o 2 a 0 final.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Único time invicto na Serie A (12 vitórias e dois empates), o Napoli tem dez vitórias consecutivas, igualando a segunda melhor sequência de sua história (em 2017-2018).

O recorde absoluto do clube remonta a 2017 com 13 triunfos consecutivos, quando a equipe era comandada pelo técnico Maurizio Sarri.

Com esta vitória, o Napoli soma 38 pontos, nove a mais que o Milan, que visita a Cremonese (18ª) nesta terça-feira.

Na outra partida do dia, a Udinese somou um ponto em sua visita à Spezia (16ª) e se manteve na parte alta da tabela: ocupa o oitavo lugar com 24 pontos, a apenas três do pódio.

--- Resultados da 14ª rodada do campeonato italiano e classificação:

- Terça-feira:

Napoli - Empoli 2 - 0

Spezia - Udinese 1 - 1

Cremonese - Milan

- Quarta-feira:

(14h30) Lecce - Atalanta

Sassuolo - Roma

(16h45) Fiorentina - Salernitana

Inter - Bologna

Torino - Sampdoria

- Quinta-feira:

(14h30) Hellas Verona - Juventus

(16h45) Lazio - Monza

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Napoli 38 14 12 2 0 34 10 24

2. Milan 29 13 9 2 2 27 14 13

3. Lazio 27 13 8 3 2 25 8 17

4. Atalanta 27 13 8 3 2 19 10 9

5. Juventus 25 13 7 4 2 20 7 13

6. Roma 25 13 8 1 4 16 12 4

7. Inter 24 13 8 0 5 25 19 6

8. Udinese 24 14 6 6 2 22 14 8

9. Salernitana 17 13 4 5 4 18 19 -1

10. Torino 17 13 5 2 6 13 16 -3

11. Fiorentina 16 13 4 4 5 15 17 -2

12. Bologna 16 13 4 4 5 16 19 -3

13. Sassuolo 15 13 4 3 6 14 18 -4

14. Empoli 14 14 3 5 6 10 19 -9

15. Monza 13 13 4 1 8 13 21 -8

16. Spezia 10 14 2 4 8 12 25 -13

17. Lecce 9 13 1 6 6 10 16 -6

18. Cremonese 6 13 0 6 7 11 24 -13

19. Sampdoria 6 13 1 3 9 6 23 -17

20. Hellas Verona 5 13 1 2 10 11 26 -15

./bds/alu/fal/mcd/aam

Tags