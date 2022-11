Napoli vence Empoli (2-0) e se consolida na liderança da Serie A; Milan empata com Cremonese

O Napoli venceu o Empoli (14º) por 2 a 0 com um gol e uma assistência do atacante Hirving Lozano e se consolidou como líder isolado da Serie A italiana. O jogador da seleção mexicana não foi titular, mas entrou em campo no segundo tempo (64) e mudou o jogo diante de um adversário muito bem organizado na defesa.

Lozano abriu o placar convertendo um pênalti que foi marcado após uma falta sobre o nigeriano Victor Oshimen (69) e depois provocou a expulsão do zagueiro do Empoli Sebastiano Luperto, que perdeu o tempo de bola e deu uma entrada dura que lhe custou o segundo cartão amarelo (74).

A equipe comandada por Luciano Spalletti aproveitou a superioridade numérica para confirmar a vitória no final (88), quando Lozano avançou pela ponta e cruzou para Piotr Zielinski fazer o 2 a 0 final.

Curiosamente, os protagonistas do segundo gol napolitano serão adversários em poucos dias quando México e Polônia se enfrentarão na Copa do Mundo do Catar.

"Conversamos sobre este primeiro jogo, será especial. Será uma boa partida", disse Lozano diante das câmeras do DAZN.

Único time invicto na Serie A (12 vitórias e dois empates), o Napoli tem dez vitórias consecutivas, igualando a segunda melhor sequência de sua história (em 2017-2018).

O recorde absoluto do clube remonta a 2017 com 13 triunfos consecutivos, quando a equipe era comandada pelo técnico Maurizio Sarri.

Números que permitem ao Napoli sonhar com um terceiro 'Scudetto' de sua história, mais de três décadas após os dois primeiros (1987 e 1990), quando o time era liderado em campo por Diego Maradona.

"Temos que continuar atentos. O caminho ainda é muito longo e há muitas armadilhas", disse Spalletti.

Com esta vitória, o Napoli soma 38 pontos, oito a mais que o Milan, que não passou do empate em 0 a 0 em sua visita à Cremonese (18ª) também nesta terça-feira.

O atual campeão buscou os três pontos, mas no primeiro tempo esbarrou na boa atuação do goleiro do time da casa Marco Carnesecchi e quando finalmente conseguiu marcar na segunda etapa, por meio de Divock Origi, o árbitro, após consultar o VAR, invalidou o gol por impedimento do atacante belga (aos 56 minutos).

Em outra partida do dia, a Udinese somou um ponto em sua visita à Spezia (16ª) e se manteve na parte alta da tabela: ocupa o oitavo lugar com 24 pontos, a apenas três do pódio.

--- Resultados da 14ª rodada do campeonato italiano e classificação:

- Terça-feira:

Napoli - Empoli 2 - 0

Spezia - Udinese 1 - 1

Cremonese - Milan 0 - 0

- Quarta-feira:

(14h30) Lecce - Atalanta

Sassuolo - Roma

(16h45) Fiorentina - Salernitana

Inter - Bologna

Torino - Sampdoria

- Quinta-feira:

(14h30) Hellas Verona - Juventus

(16h45) Lazio - Monza

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Napoli 38 14 12 2 0 34 10 24

2. Milan 30 14 9 3 2 27 14 13

3. Lazio 27 13 8 3 2 25 8 17

4. Atalanta 27 13 8 3 2 19 10 9

5. Juventus 25 13 7 4 2 20 7 13

6. Roma 25 13 8 1 4 16 12 4

7. Inter 24 13 8 0 5 25 19 6

8. Udinese 24 14 6 6 2 22 14 8

9. Salernitana 17 13 4 5 4 18 19 -1

10. Torino 17 13 5 2 6 13 16 -3

11. Fiorentina 16 13 4 4 5 15 17 -2

12. Bologna 16 13 4 4 5 16 19 -3

13. Sassuolo 15 13 4 3 6 14 18 -4

14. Empoli 14 14 3 5 6 10 19 -9

15. Monza 13 13 4 1 8 13 21 -8

16. Spezia 10 14 2 4 8 12 25 -13

17. Lecce 9 13 1 6 6 10 16 -6

18. Cremonese 7 14 0 7 7 11 24 -13

19. Sampdoria 6 13 1 3 9 6 23 -17

20. Hellas Verona 5 13 1 2 10 11 26 -15

./bds/alu/fal/mcd/aam

