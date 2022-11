Ministro da Agricultura da França defende tourada como 'tradição cultural'

A tourada "faz parte das tradições culturais francesas", disse o ministro da Agricultura da França, Marc Fesneau, nesta terça-feira (08). Ele classificou como "inoportuna" uma iniciativa legislativa para abolir a atividade.

"Faz parte das tradições culturais francesas. A questão não é se somos fãs ou não, se gostamos de touradas ou não. Faz parte das tradições", disse Fesneau ao canal Public Sénat.

A Assembleia Nacional (câmara baixa) deve debater neste mês a proposta de lei para abolir as touradas nas regiões ainda autorizadas da França, do deputado defensor dos direitos dos animais Aymeric Caron.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Uma comissão parlamentar deve analisar sua proposta em 16 de novembro, antes de uma votação completa marcada para 24 de novembro. Embora pareça difícil avançar, o texto retomou o debate na França.

O ministro alertou para as consequências ao "setor pecuário". "É um evento muito aceito para muitas pessoas, imerso em culturas locais", disse o entusiasta da caça, que descreveu o texto como "inoportuno".

A França, onde as touradas só são autorizadas no sul, não está livre deste intenso debate, assim como nos demais países com touradas, como Espanha, Portugal, Peru, México, Colômbia, Equador e Venezuela.

Caron quer modificar o artigo 521-1 do Código Penal, que pune maus-tratos aos animais com até 5 anos de prisão e multa de cerca de 75 mil dólares, mas permite touradas em caso de "tradição local ininterrupta".

adc-tjc/mb/ms/jc

Tags