Leilão do diamante rosa "Fortune Pink" alcança US$ 28,5 milhões

O diamante "Fortune Pink", uma gema excepcional de 18,18 quilates, foi vendido nesta terça-feira (8) por US$ 28,5 milhões a um colecionador asiático após um leilão realizado em Genebra.

A gema é o maior diamante em forma de pera neste tom de rosa que já foi leiloado, informou a casa de leilões Christie's.

Foi montado em um anel, ladeado de ambos os lados por grandes diamantes brancos. Pesa exatamente 18,18 quilates, número considerado favorável na Ásia, segundo a casa de leilões.

O diamante alcançou o preço de 24,5 milhões de francos suíços (US$ 24,615 milhões), que se eleva a 28,4 milhões de francos suíços (US$ 28,5 milhões) com as taxas.

O leilão durou quatro tensos minutos e começou em 17 milhões de francos suíços e foi disputado entre três licitantes que participaram por telefone.

Finalmente, o comprador assumiu o controle da peça aumentando o lance em meio milhão de dólares.

