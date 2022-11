Itália investiga cânticos antissemitas de torcedores da Lazio

As autoridades esportivas italianas anunciaram nesta terça-feira a abertura de uma investigação sobre os cânticos antissemitas de torcedores da Lazio no clássico de domingo contra a Roma.

Esses cânticos, dirigidos à torcida rival, podem ser ouvidos em vídeos que circulam desde a segunda-feira nas redes sociais e foram entoados em várias ocasiões, inclusive ao final da partida, quando os jogadores da Lazio comemoravam a vitória (1 a 0) próximo das arquibancadas do Estádio Olímpico.

Em um comunicado, a Serie A, organizadora do Campeonato Italiano, anunciou "uma investigação adicional" à aberta pelo procurador da federação para estabelecer o número de torcedores que realizaram os cânticos e acrescentar elementos procedentes das autoridades policiais.

"Estes cânticos grosseiros, ofensivos e discriminatórios no plano religioso foram lançados pelos torcedores da Lazio em várias ocasiões antes do início do jogo e, em um caso, também durante", acrescentou o órgão.

A Lazio se pronunciou já na segunda-feira afirmando que "sempre condena com firmeza toda expressão de antissemitismo e de racismo, que se manifestam em quase todos os jogos nos estádios italianos".

Estas expressões "não fazem parte da nossa cultura e não representam nossos torcedores", acrescentou o clube em um comunicado.

No início de setembro, a federação abriu uma investigação por cânticos antissemitas entoados por torcedores da Juventus e da Inter de Milão.

