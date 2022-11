Guarda é condenado a 15 meses de prisão por divulgar vídeo falso contra menores migrantes na Espanha

Um guarda civil que publicou um vídeo no Twitter acusando menores migrantes de um suposto ataque em uma cidade catalã, que na verdade aconteceu na China, aceitou uma sentença de 15 meses de prisão, em uma das primeiras condenações por divulgar notícias falsas contra um grupo na Espanha.

A defesa do réu e a Promotoria - que inicialmente pediu dois anos de prisão - chegaram a um acordo nesta terça-feira logo após o início do julgamento no Tribunal de Barcelona, para o qual o réu, que trabalha como guarda civil na Catalunha, aceitou um pena de 15 meses de prisão e o pagamento de uma multa de 1.620 euros (1.619 dólares).

Os fatos remontam a julho de 2019, quando o réu, que tinha várias mensagens racistas e xenófobas na sua conta de rede social, segundo a Promotoria, publicou um tuíte com um vídeo de 45 segundos no qual um homem agredia brutalmente uma mulher a ponto de deixá-la inconsciente e tentar tirar sua roupa.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

No texto que acompanhava o vídeo, o acusado afirmava: "Aqui está o MENA marroquino de Canet de Mar, a quem vamos dar o pagamento [assistência social] até aos 23 anos", assegurando que o suposto agressor também estuprou a vítima e que esta informação não apareceu na mídia.

MENA é a sigla para "Menor Estrangeiro Desacompanhado", usada para se referir a imigrantes menores que chegam sozinhos à Espanha. Mas o vídeo - que foi visto 21.900 vezes - não correspondia a nenhuma agressão ocorrida nesta cidade da costa catalã, mas a eventos registrados na China e que nada tinham a ver com Canet de Mar.

rs/al/aa

Tags