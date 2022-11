Gênero Homo viveu evolução demográfica irregular desde seu surgimento

Desde o surgimento do gênero Homo até a marca de 8 bilhões de pessoas muito em breve, a população humana viveu dois grandes períodos de crescimento, com algumas pausas relacionadas principalmente a pandemias.

Os fósseis mais antigos do gênero Homo, que reúne o Homo sapiens e espécies afins, datam de 2,8 milhões de anos.

Embora as estimativas do número de humanos na Terra sejam muito incertas até o século XIX porque resultam de avaliações diferentes, as tendências gerais são válidas, segundo o Instituto Nacional de Estudos Demográficos (INED) da França.

No início, o modo de vida humana era baseado na caça, pesca e coleta. Eram nômades e, portanto, tinham poucos filhos.

Além disso, "eram necessários cerca de 10 km2 para alimentar um caçador-coletor", explica Hervé Le-Bras, diretor de estudos da EHESS (Escola Superior de Ciências Sociais) e diretor emérito de pesquisa do INED, à AFP.

A população aumentou, mas em enormes períodos de tempo.

O início do Neolítico, cerca de 10.000 anos antes de nossa era, envolveu a introdução da agricultura e do sedentarismo, resultando em um crescimento demográfico significativo.

"Foi possível alimentar os bebês com mingau, o que acelerou o desmame e, assim, reduziu os intervalos entre os partos, aumentando o número de filhos por mulher", explica Hervé Le-Bras.

Mas rapidamente as populações domesticaram os animais, o que levou à chegada de novas doenças, aumentando a mortalidade.

Nesse período, a expectativa de vida permaneceu a mesma no longo prazo, com uma enorme mortalidade infantil: um terço da população morria antes de completar um ano, e outro terço entre 1 e 18 anos.

"Houve uma mortalidade enorme, mas também um 'baby-boom' permanente", resume Eric Crubezy, pesquisador do Centro de Antropologia de Toulouse.

De cerca de seis milhões de indivíduos em 10.000 anos antes de nossa era, a população teria aumentado para 100 milhões em -2.000 e depois para 250 milhões no primeiro século da nossa era, de acordo com os números do INED publicados em 2003.

Nesse contexto de crescimento, a peste negra constituiu um pequeno parêntese. Essa pandemia, que se originou na Ásia central, onde hoje é o Quirguistão, chegou à Europa em 1346 pela bacia do Mediterrâneo através de navios que transportavam mercadorias do Mar Negro. Em oito anos, matou 60% da população da Europa, Oriente Médio e norte da África.

Devido principalmente à peste negra, a população mundial caiu entre 1300 e 1400 de 429 milhões para 374 milhões. Mas esse declínio "foi compensado nas décadas seguintes", segundo Hervé Le-Bras.

Outros episódios, como a peste de Justiniano, que afetou a bacia do Mediterrâneo por dois séculos (541-767), ou as grandes invasões da Idade Média, reduziram de tempos em tempos a população mundial.

A partir do século XIX, os países experimentaram um crescimento populacional nunca antes registrado. "Éramos 1 bilhão de seres humanos em 1800 (uma estimativa) e vamos chegar a 8 bilhões em breve", enfatiza Crubezy.

"Um aumento muito importante devido à generalização das vacinas", principalmente contra a doença muito letal da varíola, e à consequente queda da mortalidade infantil, acrescenta.

Somam-se às vacinas os avanços na agricultura, na medicina (anestesia, sulfonamidas, antibióticos) e na saúde em geral.

Progressivamente, ocorre uma regulação social: as famílias reduzem espontaneamente o número de filhos.

Nos anos 1970-80, chegam os tratamentos cardiovasculares e a mortalidade dos maiores de 60 anos diminuiu, "uma revolução na história da humanidade", segundo Crubezy.

Portanto, em pouco mais de 200 anos, a população se multiplicou por oito.

