Europa viveu este ano o outubro mais quente já registrado

A Europa viveu o mês de outubro mais quente já registrado no continente no mês passado, anunciou nesta terça-feira (8) o serviço europeu de mudanças climáticas 'Copernicus', que já registrou um verão recorde.

As temperaturas médias ficaram "quase 2ºC acima do período de referência 1991-2020", informou Copernicus em nota.

Este serviço, que não dispõe de dados comparáveis anteriores ao período 1991-2020, já anunciou que o verão europeu de 2022 foi o mais quente dos seus registros, com temperaturas 1,34ºC acima do normal.

"As graves consequências das mudanças climáticas estão agora manifestas e precisamos de ações climáticas ambiciosas durante a COP27 para garantir reduções de emissões para estabilizar as temperaturas em um nível próximo à meta de 1,5°C estabelecida pelo Acordo de Paris", disse Samantha Burgess, vice-diretora do Copernicus Climate Change Service (C3S).

De acordo com o serviço europeu, "uma onda de calor causou temperaturas diárias recordes na Europa Ocidental e um outubro recorde na Áustria, Suíça e França, bem como em grande parte da Itália e Espanha".

O continente europeu é o de aquecimento mais acelerado em todo o planeta.

Nos últimos 30 anos, a Europa viu as temperaturas subirem mais que o dobro da média global, com um aumento de meio grau a cada década, de acordo com um relatório da Organização Meteorológica Mundial e do C3S publicado em 2 de novembro.

