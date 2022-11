EUA: US$ 3 bilhões em bitcoins roubados são recuperados

Departamento de Justiça conduziu investigação que levou a homem responsável pelo roubo; moeda digital perdeu dois terços do valor desde que foi recuperada

O Departamento de Justiça dos Estados Unidos prendeu um homem pelo roubo de quase US$ 3 bilhões (cerca de R$ 15 bilhões) em bitcoins. O crime ocorreu em 2012, mas o responsável só foi encontrado nove anos depois.

A investigação levou ao paradeiro de James Zhong, que se declarou culpado das acusações na sexta-feira, 4. A moeda digital foi encontrada em um circuito eletrônico escondido na cozinha da casa dele.

Em 2012, Zhong conseguiu fraudar o sistema do site Silk Road, conhecido como lugar de vendas de produtos e serviços ilegais na dark web. Com isso, ele recebeu 50 mil bitcoins indevidamente em sua carteira digital.

À época, a quantidade valia pouco mais de 600 mil dólares. Quando a apreensão foi feita, no entanto, as criptomoedas recuperadas renderiam US$ 2,86 bilhões se vendidas.

A apreensão ocorreu em novembro de 2021. Desde então, o bitcoin perdeu dois terços do valor de mercado.

Zhong deve pegar dois anos de prisão por fraude bancária. Ele também foi obrigado a devolver a moeda digital e pagou mais de US$ 600 mil (cerca de R$ 3 milhões) em multas.

