EUA e Rússia abordarão reinício das inspeções do tratado de desarmamento nuclear New Start

Os Estados Unidos e a Rússia planejam abordar em uma próxima reunião o possível reinício das inspeções sob o tratado 'New Start', um importante acordo de desarmamento nuclear entre as duas potências, disse o Departamento de Estado nesta terça-feira (8).

"Acordamos que a Comissão Consultiva Bilateral (BCC) pode se reunir em um futuro próximo no âmbito do tratado New Start", disse à imprensa o porta-voz do Departamento de Estado americano, Ned Price, confirmando informações da agência Bloomberg.

"O trabalho da Comissão é confidencial, mas esperamos uma reunião construtiva", acrescentou, observando a importância de continuar o diálogo com os russos e a "redução de riscos" apesar da guerra na Ucrânia.

Se a reunião ocorrer, será em um momento de menor tensão em relação às ameaças de um possível ataque nuclear da Rússia na guerra contra a Ucrânia.

O funcionário americano não especificou uma data ou local para a nova reunião. O último encontro realizado por esta comissão consultiva ocorreu em outubro de 2021.

No início de agosto, a Rússia anunciou a suspensão das inspeções americanas planejadas para suas instalações militares, alegando que estava respondendo aos obstáculos apresentados pelo governo americano às inspeções russas nos Estados Unidos.

O tratado New Start é o mais recente acordo nuclear bilateral entre os dois países. Assinado em 2010, limita os arsenais das duas potências a um máximo de 1.550 ogivas cada, ou seja, uma redução de cerca de 30% em relação ao limite anterior estabelecido em 2002.

O New Start também limita o número de lançadores e bombardeiros pesados a 800, o que ainda é suficiente para destruir a Terra várias vezes.

Em janeiro de 2021, o presidente russo, Vladimir Putin, concordou em estender a validade do tratado por cinco anos, até 2026.

