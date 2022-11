Especialistas da ONU pedem libertação de médica na Turquia

Cinco relatores especiais da ONU pediram à Turquia nesta terça-feira(8) a libertação imediata de uma médica que solicitou uma investigação sobre o possível uso de armas químicas pelo exército turco contra rebeldes do Partido dos Trabalhadores do Curdistão (PKK) no Iraque.

Em nota, os especialistas pediram que o país deixe de usar a legislação antiterrorismo para intimidar os defensores dos direitos humanos e exigiram a "libertação imediata e incondicional" de Sebnem Korur Fincanci.

Ela foi detida em 26 de outubro nos arredores de Ancara e presa no dia seguinte por "propaganda terrorista", segundo a imprensa turca.

O comunicado destaca que Fincanci, médica forense de renome, contribuiu para a elaboração de um manual conhecido como Protocolo de Istambul. Seu objetivo era servir de referência internacional para avaliar e investigar as alegações de supostas vítimas de tortura.

Acusações de uso de armas químicas, divulgadas por meios pró-curdos e membros da oposição turca, surgiram em outubro e os combatentes curdos divulgaram uma lista de 17 nomes, acompanhados de fotografias, de pessoas apresentadas como "mártires", que supostamente morreram por gases tóxicos no norte do Iraque.

Ancara denunciou imediatamente uma campanha de "desinformação".

Fincanci afirmou que "analisou as imagens nas redes sociais" destas possíveis vítimas, segundo ela, de "gases tóxicos" e pediu uma "investigação independente".

