Erdogan anuncia nova reunião este mês na Suécia para dialogar sobre expansão da Otan

O presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, disse nesta terça-feira (8) que voltará a se reunir com o primeiro-ministro sueco, Ulf Kristersson, que viajou a Ancara para tentar persuadir a Turquia a ceder em sua oposição para que o país entre na Otan.

"Esperamos ter um panorama mais positivo quando for celebrada a reunião conjunta em Estocolmo perto do fim do mês", disse Erdogan sem informar a data, afirmando que "deseja sinceramente a adesão da Suécia" à Aliança Atlântica.

Kristersson prometeu, por sua vez, que a Suécia seria um "fator de segurança para todos os países da Aliança".

"Aprovamos o processo de adesão da Suécia à Otan", lembrou Erdogan. "Entendemos suas inquietações sobre sua segurança e queremos que a Suécia responda também as nossas", insistiu o chefe de Estado turco, que desde maio bloqueia a incorporação à Otan de Finlândia e Suécia, exigindo a extradição de membros do Partido dos Trabalhadores do Curdistão (PKK), uma formação considerada terrorista por Ancara e seus aliados ocidentais. "Desejamos o apoio da Suécia frente ao terror", reiterou.

"O lema na Suécia é combater o terrorismo. Não se permitem dúvidas a respeito [...] Isto é levado muito, muito a sério", afirmou Kristersson, assegurando que a reunião com o presidente turco foi "muito produtiva".

Ele garantiu, ainda, que Estocolmo considera o PKK uma "organização terrorista, como também o fazem os Estados Unidos e a União Europeia".

"Compreendemos a sensibilidade da Turquia a respeito deste tema", acrescentou, afirmando que a Suécia "responderá todas [suas] expectativas como futuro aliado".

