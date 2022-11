Disney+ ganha 12 milhões de assinantes, mas perdas trimestrais crescem

A Disney+ tem 164,2 milhões de assinantes, 12 milhões a mais do que no fim de junho, um sinal de que a plataforma de streaming lançada há três anos continua crescendo, embora suas perdas tenham aumentado.

O crescimento do número de clientes é maior do que o esperado pelo mercado, mas os serviços de streaming do grupo californiano (Disney+, ESPN+ e Hulu) dobraram suas perdas operacionais em um ano, para 1,47 bilhão de dólares entre julho e setembro.

