Comunicado do Business Wire :Nexon America Inc.

KartRider: Drift,jogo de corrida de kart em grupo da Nexon,chega às plataformasde PCs e celulares para acesso antecipado de pré-temporada global a partir de 11 de janeiro de 2023 (PST). No encalço do "Teste Global de Corridas", os pilotos podem ganhar prêmios e desafiar outros jogadores deKartRider: Drift de outras partes do mundo sem ter o progresso perdido!

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20221108005496/pt/

Nexon's kart racing party game, KartRider: Drift, announces Preseason coming January 11, 2023. (Graphic: Business Wire)

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Após o término da pré-estação, os jogadores poderão experimentar oKartRider: Drift no PlayStation e Xbox, com jogo de múltiplas plataformas completo e progresso no PC, celular e console.

Ainda há tempo de fazer a pré-inscrição para receber umModel Student Diz quando começar a pré-temporada. Além disso,os pilotos do KartRider: Drift podem reivindicar prêmios exclusivos da plataforma com base em qual plataforma eles estão jogando durante a pré-temporada. Todos os detalhes da pré-temporada e links para as páginas da loja doKartRider: Drift para a plataforma do PC ou celular de sua escolha podem ser encontrados no site oficial do jogo.

Pilotos... Deem partida no motor! A pista já vai ficar lotada!

Ativos: Imagens do anúncio da pré-temporada

Mídias sociais:Twitch / Twitter / Instagram / Discord / Facebook / YouTube

NOTA AOS EDITORES: Uma entrevista em vídeo legendada de um desenvolvedor será disponibilizada no dia 10 de novembro de 2022, com informações básicas sobre a famosa série KartRider, da Nexon e outros detalhes sobre o KartRider: Drift . Utilize este e-mail de contato com a imprensa a seguir para solicitar acesso ao link da live para uso em seu artigo.

Sobre o KartRider: Drift

KartRider: Drifté o novo jogo de corrida de kart da Nexon para grupos de diversos jogadores, que se inspira em jogos anteriores da série, oferecendo ação de corrida movida a desvios e contando com diversos modelos de jogos e grande personalização de karts e personagens em incríveis imagens Unreal® Engine 4. Disponível no Steam, Nexon Launcher, consoles (Xbox e PlayStation) e celular (iOS e Android) no lançamento, oKartRider: Driftoferece jogo gratuito online entre plataformas, e progressão para desafiar amigos, independentemente da plataforma escolhida.

Lançado em 2004, o KartRider original foi o primeiro título da lendária série de corrida de kart da Nexon,que posteriormente ganhou enorme popularidade na Ásia e demais regiões, acumulando mais de 380 milhões de jogadores nos dezoito anos após o lançamento. Como franquia, oKartRiderestabeleceu uma marca forte nos mercados asiáticos e uma considerável presença do eSports na Coreia, com o início de uma liga oficial em 2005, que continua sendo o campeonato de eSports mais longevo até hoje.

Sobre a Nexon America Inc.

Fundada em 2005, a Nexon America Inc. oferece excelente experiência de jogos on-line gratuitos e suporte a jogos ao vivo, aproveitando os pontos fortes da NEXON Co., Ltd. ("Nexon") e aplicando-os para audiências exclusivamente ocidentais. A Nexon America tem mantido franquias emblemáticas como MapleStory e Mabinogi MapleStory e Mabinogi por mais de uma década, títulos que vêm batendo recordes e conquistando jogadores. Com novos projetos no horizonte, a Nexon America mantém o espírito pioneiro e inovador de sua matriz, empregando sua abordagem de colocar o jogador sempre em primeiro lugar e projetando as melhores experiências de jogabilidade possíveis para o mercado ocidental.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20221108005496/pt/

Contato

Contato com a Imprensa da Região Ocidental: Brian Klotz Nexon America NA_pr@nexon.com

© 2022 Business Wire, Inc. Aviso: Este comunicado de imprensa não é um documento produzido pela AFP. A AFP não será responsável por este conteúdo. Para mais informações, por favor entre em contato com as pessoas ou entidades mencionadas no comunicado.

Tags