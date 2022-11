Comunicado do Business Wire :Katalyst Data Management

A Katalyst Data Management concluiu a aquisição da Geopost Energy, localizada no Rio de Janeiro, conforme anteriormente anunciado. A Geopost, com sua plataforma líder de análise de dados de subsuperfície e data room virtual, é o complemento perfeito para a solução iGlass líder da Katalyst. A incorporação da Geopost dá à Katalyst uma rede adicional de colaboradores excepcionalmente talentosos que aumentarão a liderança de pensamentos, a inovação tecnológica e o crescimento da empresa globalmente. A Katalyst continuará apoiando e investindo na atual pilha tecnológica da Geopost, incluindo o amplamente utilizado Market Watch Portal, com planos de expandir seu alcance geográfico.

Crescimento e expansão global

"Com a integração da Geopost, parece que nosso futuro será muito brilhante", afirmou o presidente e CEO da Katalyst, Steve Darnell. "Nossa estratégia de crescimento é construída com base em fornecer atendimento excepcional, tecnologia inovadora e expansão a novos mercados. A aquisição da Geopost atende a todos esses aspectos. Nossa missão é garantir que nossos clientes recebam as melhores soluções que os colocarão em uma posição de sucesso, e estou confiante de que a nossa tecnologia e inovação combinadas nos permitirá cumprir essa missão."

"A Geopost está em boas mãos com a Katalyst Data Management", declarou o presidente da Geopost, Christiano Lopes. "Estudamos a arquitetura da tecnologia da Katalyst para entender como as soluções da Geopost complementará umas às outras. Estou animado com a possibilidade de fortalecer os esforços da Katalyst e trabalhar com nossas equipes operacionais globais para fornecer soluções da Geopost e da Katalyst e continuar expandindo a novos mercados."

Além de continuar supervisionando as operações atuais da Geopost no Brasil, Christiano também liderará a expansão da Katalyst na região como novo vice-presidente da América do Sul.

Sobre a Katalyst

A Katalyst Data Management oferece uma solução de gestão de dados completa, auxiliando as empresas de petróleo e gás com o difícil desafio de gerenciar a grande quantidade de dados de subsuperfície e informações adquiridas para exploração e produção. A solução de ponta a ponta da Katalyst inclui todas as etapas do processo, desde a captura, verificação, armazenamento e organização de dados até a comercialização de dados sísmicos online. As ofertas de assinatura da Katalyst incluem a solução iGlass via web para gestão de dados de subsuperfície e o site de comércio eletrônico SeismicZone para comercialização de dados. Para saber mais sobre a Katalyst, acesse www.katalystdm.com.

Sobre a Geopost

Com sua plataforma de tecnologia líder, a Geopost fornece acesso instantâneo a dados relacionados ao mercado de E&P (por exemplo, dados sísmicos, interpretações, poços, gráficos de produção, histórico de rodadas de licitações, ativos de E&P, entre outros). Tudo é desenvolvido em uma plataforma fluida e fácil de usar. O ambiente combina a biblioteca privada do cliente com informações atualizadas automaticamente que abrangem todos os aspectos das atividades de E&P offshore e onshore do Brasil. A Geopost é uma ferramenta essencial para sua equipe técnica e de negócios.

Contato

Steve Darnell, presidente e CEO Katalyst Data Management Steve.Darnell@katalystdm.com +1 281.529.3202

Christiano Lopes, vice-presidente na América do Sul Katalyst Data Management Christiano.Lopes@katalystdm.com +55 21 99969-6543

