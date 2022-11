Comunicado do Business Wire :Intelsat

Intelsat, operadora da maior rede integrada de satélite e terrestre do mundo e fornecedora líder de conectividade a bordo (IFC), anunciou hoje que o fabricante de escala SWISSto12 irá produzir o satélite Intelsat 45 (IS-45). Com o pedido, a Intelsat se torna o primeiro cliente comercial do inovador produto de telecomunicações geoestacionárias (GEO) HummingSat.

Made with additive manufactured products, HummingSat complements much larger legacy spacecraft, boosting and expanding capacity where needed (Photo: Business Wire)

Programado para lançamento em 2025, o Intelsat 45 fornecerá serviços de satélite fixo de banda Ku, possibilitando que a Intelsat forneça um serviço especializado e eficiente aos clientes da mídia e da rede.

"O produto SWISSto12 oferece duas inovações para atender nossas necessidades comerciais", disse Jean-Luc Froeliger, vice-presidente sênior de Sistemas Espaciais da Intelsat. "O pequeno tamanho resolve uma lacuna em nossa estratégia de frota, permitindo um direcionamento cada vez maior para atender às necessidades específicas dos clientes. Além disso, o processo de fabricação de aditivos utilizado para esta espaçonave está abrindo o caminho para ciclos mais rápidos de construção de satélites no futuro". Estamos confiantes na tecnologia HummingSat e queremos apoiar o sucesso de novos participantes no setor dos satélites de comunicação comercial".

Os HummingSats têm pouco mais de um metro cúbico de volume, um décimo do tamanho de satélites convencionais colocados em órbita geoestacionária. A SWISSto12 está desenvolvendo os satélites em colaboração com a Agência Espacial Europeia (European Space Agency, ESA) através de seu programa de parceria público-privada. Cada HummingSat é projetado para ser lançado como parte de um foguete que levará uma ou mais naves espaciais de grande porte para a órbita de transferência GEO. A nova linha de produtos de satélites passou recentemente na revisão dos requisitos do sistema, avaliados por um painel de especialistas da ESA.

Dr. Emile de Rijk, fundador e diretor executivo da SWISSto12: "A concessão do programa IS-45 pela Intelsat é um momento marcante para a SWISSto12. Temos a honra de embarcar nesta jornada com a Intelsat, que são os arquitetos fundadores das comunicações via satélite. Para uma empresa especializada e de alto crescimento, assinar um contrato desta magnitude com uma operadora líder em telecomunicações é inédito. Isso proporciona um início sólido à nossa linha de produtos HummingSat para abrir um novo capítulo no setor de comunicações via satélite".

Sobre a Intelsat

Como os arquitetos fundamentais da tecnologia de satélite, a Intelsat opera a rede de telecomunicações por satélite mais confiável do mundo Aplicamos nossa experiência incomparável e escala global para conectar pessoas, empresas e comunidades, não importa quão difícil seja o desafio. A Intelsat está construindo o futuro das comunicações globais com a primeira rede 5G híbrida, multiórbita e definida por software do mundo, projetada para uma cobertura simples, contínua e segura, precisamente quando e onde nossos clientes mais precisam. Siga o líder em conectividade global e "Imagine aqui", conosco, em Intelsat.com.

Sobre a Swissto12

SWISSto12 é um fabricante líder de sistemas e cargas úteis avançadas de satélites, incluindo o HummingSat: um pequeno e poderoso satélite geoestacionário de telecomunicações. Os satélites e cargas da empresa se beneficiam de tecnologias de impressão 3D exclusivas e patenteadas e projetos de produtos de radiofrequência (RF) associados que oferecem recursos de RF leves, compactos, de alto desempenho e competitivos.

Além de seu portfólio espacial, a empresa também atua em aplicações de telecomunicações, vigilância e radar para o setor aeronáutico. A SWISSto12 se desenvolveu comercialmente com sucesso na Europa, EUA e Israel e é a empresa aeroespacial suíça de mais rápido crescimento. A SWISSto12 foi criada em 2011 pelo Instituto Federal Suíço de Tecnologia em Lausanne (EPFL), é de propriedade privada e tem o apoio de importantes investidores suíços e europeus. Mais informações sobre nós em: www.swissto12.com

Mídia: Melissa Longo - melissa.longo@intelsat.com; +1 240-308-1881

