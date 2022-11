Comunicado do Business Wire :doola

A doola anunciou hoje que arrecadou US$ 8 milhões em financiamento para continuar ajudando empreendedores do mundo todo a transformar a ideia dos seus sonhos em seus negócios dos sonhos nos EUA. Esta nova rodada de financiamento foi liderada pela Nexus Venture Partners com participação do Y Combinator Continuity Fund e muito mais.

É hora de os empreendedores desviarem sua atenção da administração e da papelada para a inovação e o desenvolvimento de produtos. Ao ajudar os fundadores com os aspectos jurídico e administrativo de seus negócios, a doola permite que eles se concentrem no que fazem de melhor - não importa onde estão.

Essa nova arrecadação de fundos ocorre logo após um ano lucrativo e o lançamento do doola Banking, uma maneira acessível para as empresas de responsabilidade limitada (LLC) do mundo todo financiarem e gerarem crédito nos EUA. Isso inicia uma nova era para a doola, pois a empresa se concentra em democratizar o acesso ao ecossistema financeiro dos EUA.

"A doola demonstra que continua inovando com o cliente final em mente. Seu conjunto de produtos combinados está posicionado de forma única para atender a próxima geração de empresas e apoiá-las neste ambiente de mercado. Estamos animados para ver o que Arjun, JP e a equipe podem realizar", disse Jishnu Bhattacharjee, diretor administrativo da Nexus Venture Partners.

Arjun Mahadevan, CEO da doola, afirmou: "A doola não é apenas um serviço de formação - somos uma empresa de fintech. Ao proporcionar ferramentas financeiras adjacentes projetadas para ajudar as empresas emergentes a crescerem com mais eficiência, a doola é o combustível que essas empresas precisam. O crescimento da equipe da doola nos permitirá lançar novos produtos e iterar nos produtos existentes. Permitimos que os dados, o feedback de clientes e a demanda conduzam a inovação de nossos produtos. Estamos empolgados com este próximo estágio de crescimento para nossa empresa. Nosso trabalho na doola está longe de estar completo - estamos apenas começando. É apenas a ponta do iceberg global para nós".

Sobre a doola

A doola é uma parceira confiável para ajudar empreendedores globais a formar suas empresas nos EUA. Ajudamos nossos clientes a incorporar, acessar os sistemas de pagamento dos EUA e permanecer legal ano após ano por meio de suporte contínuo, conceitos básicos de negócios e uma mentalidade global. O doola Banking permite que empreendedores do mundo inteiro abram uma conta bancária comercial nos EUA. A partir de hoje, todas as empresas formadas com a doola têm acesso ao doola Banking e são elegíveis para receber um cartão de crédito comercial - não é necessário histórico de crédito ou SSN (número de Seguro Social dos EUA). A sede da doola está na cidade de Nova York, com escritório em Hamburgo (Alemanha). Para mais informações, acesse www.doola.com.

Sobre a Nexus Venture Partners

A Nexus Venture Partners é uma empresa líder de capital de risco em estágio inicial em parceria com empreendedores extraordinários que criam empresas que priorizam produtos. Com US$ 2 bilhões sob gestão, a Nexus opera como uma equipe nos EUA e na Índia. O portfólio da Nexus inclui: Apollo, Aryaka, Clover Health, Delhivery, Druva, FingerprintJS, Hasura, H2O.ai, Infra Market, Kaltura, Mezi, Observe.ai, PaySense, Postman, Pubmatic, Quandl, Rancher, Sibros, Turtlemint, Unacademy e Zomato. Para mais informações, acesse www.nexusvp.com.

Contato

Arjun Mahadevan, CEO arjun@doola.com

