Comunicado do Business Wire :Diligent

Diligent, líder mundial em governança moderna, provendo soluções SaaS em governança, risco, conformidade, auditoria e ESG, anunciou hoje sua oferta de relatório de investigação de Diligência Devida de ESG. Na esteira dos requisitos regulatórios de ESG, a nova oferta permite que uma organização obtenha melhor visibilidade da conduta de parcerias, fornecedores e relacionamentos comerciais externos entre seus terceiros para proteger a marca e a reputação da empresa.

"A reputação das organizações está mais conectada do que nunca aos princípios de boas práticas ambientais, sociais e de governança", disse Amanda Carty, Gerente Geral de ESG e Inteligência de Dados da Diligent. "Entretanto, para a maior parte das empresas, a diligência devida da ESG é um esforço isolado, se for abordado. A oferta de Diligência Devida de ESG da Diligent adota uma abordagem baseada em risco para diligência devida de terceiros, alinhando as necessidades históricas de conformidade antissuborno e anticorrupção (ABAC) com as demandas de ESG em evolução."

As soluções de SaaS líderes de ética e conformidade da Diligent permitem que algumas das maiores organizações do mundo adotem uma cultura de conformidade enquanto protegem suas marcas. Sua oferta de relatórios de investigação de Diligência Devida de ESG também se baseia na já robusta oferta de ESG da Diligent, que atua como um nexo para dados de ESG, a fim de apoiar a definição de metas de emissões de gases de efeito estufa, monitoramento de riscos e relatórios de partes interessadas em diversidade, clima, segurança da força de trabalho, cadeias de fornecimento, segurança cibernética e muito mais.

Com regulamentações de ESG, como a Diretriz de Relatórios Não Financeiros da UE (NFRD), a Diretriz de Relatórios de Sustentabilidade Corporativa da UE (CSRD) e a Lei Alemã de Diligência Devida da Cadeia de Fornecimento, as organizações são obrigadas a garantir que as políticas e ações de terceiros estejam alinhadas com práticas socialmente conscientes e sustentáveis. A Diligência Devida de ESG da Diligent oferece um dos únicos relatórios de investigação para identificar as políticas de ESG de terceiros e possíveis riscos de ESG com a mesma profundidade das investigações de ABAC conhecidas. A oferta inclui recursos como:

-- O ESG Health Score de propriedade da Diligent para compreender com rapidez o nível de risco de um terceiro.

-- Investigações centralizadas de ABAC e ESG com uma parceria confiável e, se desejado, uma plataforma.

-- Pesquisa online abrangente e análise humana com uso de pesquisas e metodologias proprietárias da Diligent, conduzidas em inglês e idiomas locais.

-- Relatórios concluídos em até 6 dias úteis.

Saiba mais sobre a Diligência Devida de ESG da Diligent aqui.

Sobre a Diligent

A Diligent é líder mundial em governança moderna, fornecendo soluções SaaS em governança, risco, conformidade e ESG. Prestando serviços a mais de 1 milhão de usuários de mais de 25 mil clientes ao redor do mundo, capacitamos líderes transformacionais com software, informações e confiança para criar maior impacto e liderar com propósito. Saiba mais em diligent.com.

