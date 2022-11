Comunicado do Business Wire :Brightcove Inc.

Uma mudança global significativa em como as marcas, empresas, criadores e influenciadores se envolvem, influenciam e interagem é prevista à medida que aparecem como produtores com verdadeira agência e propriedade de sua distribuição e plataformas, e não só como criadores de conteúdo, de acordo com a Brightcove Inc. (NASDAQ: BCOV).

Com o streaming de vídeo aumentando e o valor do mercado que deve ultrapassar mais de US$ 1,6 trilhão até 2029, de acordo com a Fortune Business Insights, o líder confiável em tecnologia de streaming espera mudanças significativas, incluindo a diversificação entre os criadores e uma mudança para modelos diretos mais engajados para proprietários de conteúdo.

Marc DeBevoise, diretor executivo da Brightcove, comentou:

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"Plataformas como o YouTube e a Netflix ajudaram a levar o setor para onde estamos agora, mas não acreditamos que estas plataformas e serviços agregadores serão suficientes daqui para frente.

"Vemos uma mudança fundamental no domínio de conteúdo, sua distribuição e monetização, e sua plataforma de distribuição, com a estratégia de desenvolvimento e lançamento para atender com excelência aos seguidores, clientes e fãs mais leais e de maior valor. A Internet e o streaming permitiram que todos estes produtores tivessem uma voz mais definida e controlada, e realmente tivessem o domínio de seu futuro digital e controlassem como suas histórias são contadas.

"A Brightcove chama este fenômeno de Economia do Produtor."

A Economia do Produtor é o conceito de que as marcas e criadores podem agora ter mais controle sobre a criação, distribuição e monetização do conteúdo ao construir negócios robustos e de multicanal em várias plataformas estabelecidas, além de criar sua própria plataforma na forma direta para o público para os seus usuários mais relevantes e leais, adicionando o controle de seus dados primários.

A Brightcove destacou suas principais previsões para esta tendência emergente durante o Brightcove PLAY - temporada 1, uma experiência de streaming que apresenta mais de 30 episódios de insights exclusivos de especialistas sobre como as empresas podem aproveitar o poder do streaming para expandir seus negócios e alcance digital. Estas previsões incluem:

-- Os criadores buscarão a distribuição mais ampla e novas maneiras de monetizar o conteúdo, incluindo trabalhar e ir além dos agregadores e serviços existentes. Os criadores se diversificarão para possuir seus próprios recursos de criação, distribuição e audiência, criando seus próprios canais diretos ao consumidor, endpoints, sites, aplicativos e canais de streaming TV com o suporte de anúncios gratuitos (FAST).

-- Todas as empresas e marcas com consumidores ou clientes na Internet embarcarão em uma maior transformação digital e expandirão seu alcance de público em vários canais próprios e controlados, e com a utilização de redes e plataformas sociais.

-- O ecossistema de streaming evoluirá para permitir aos criadores se tornar produtores com capacidade para criar, fazer upload, armazenar, gerenciar, distribuir e ser os proprietários de suas próprias plataformas, possuir seus dados e medir seu conteúdo o tempo todo.

Marc DeBevoise acrescentou: "A mudança de criador para produtor é fundamental. Atualmente, operamos em uma mercados robustos para o streaming, e sabemos com que rapidez as coisas podem mudar.

"Uma plataforma pode mudar o seu algoritmo a qualquer momento, alterando o público. Um financiador de conteúdo pode mudar de ideia, cancelar shows e passar para um novo conteúdo.

"As marcas e empresas precisam ser capazes de contar suas histórias e transmitir seus vídeos para o público em todas as plataformas digitais, incluindo plataformas próprias e de terceiros. Se não estiver pronto agora como uma empresa, muito em breve será necessário estar, ou você não terá os consumidores e clientes que tem hoje."

Sobre a Brightcove Inc.Brightcove cria as soluções de tecnologia de streaming mais confiáveis, escalonáveis e seguras do mundo para construir uma vínculo maior entre as empresas e o seu público, não importa onde estejam ou em quais dispositivos consumam conteúdo.

Em mais de 80 países, a plataforma de vídeo inteligente da Brightcove possibilita às empresas vender para clientes de forma mais eficaz, aos líderes de mídia transmitir e gerar receita com conteúdo de maneira mais confiável e a todas as empresas se comunicar com os membros de equipe de forma mais poderosa. Com dois prêmios Emmy® de tecnologia e engenharia por inovação, tempo de atividade que lidera o setor de forma consistente e escalabilidade incomparável, estamos continuamente ultrapassando os limites do que o vídeo pode fazer. Siga a Brightcove no Twitter, LinkedIn e Facebook. Visite www.brightcove.com.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20221108005347/pt/

Contato

Imprensa: Brightcove Sara Griggs, sgriggs@brightcove.com Vice-presidente de Comunicações Corporativas e de Marcas Globais

© 2022 Business Wire, Inc. Aviso: Este comunicado de imprensa não é um documento produzido pela AFP. A AFP não será responsável por este conteúdo. Para mais informações, por favor entre em contato com as pessoas ou entidades mencionadas no comunicado.

Tags