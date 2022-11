Barça vence Osasuna com gol de Raphinha e consolida liderança; Piqué é expulso em seu último jogo

O Barcelona venceu o Osasuna fora de casa e de virada por 2 a 1, nesta terça-feira, pela 14ª rodada da LaLiga, enquanto o Athletic Bilbao subiu para o terceiro lugar no campeonato espanhol após vencer o Valladolid por 3 a 0.

O Osasuna abriu o placar com um gol de cabeça de David García logo aos 6 minutos, mas Pedri empatou (48) e Raphinha fez 2 a 1 (85) em jogo que o Barcelona disputou com dez durante uma hora devido à expulsão do atacante polonês Robert Lewandowski que recebeu o segundo cartão amarelo logo aos 31 minutos.

A equipe azulgrana, líder do campeonato, abre uma vantagem de cinco pontos em relação ao Real Madrid, que nesta quinta-feira recebe o Cádiz na partida que fecha a última rodada antes do intervalo para a Copa do Mundo do Catar.

No último jogo da carreira de Gerard Piqué como jogador, em que o zagueiro acabou sendo expulso no intervalo por reclamar do árbitro, o Barça foi surpreendido pela intensidade do time da casa, pressionando a saída do Barça.

O Osasuna abriu o placar com uma cabeçada de David García em uma cobrança de escanteio, que desviou em Unai García e entrou no gol passando por Marc-André Ter Stegen (6).

A pressão local provocou as imprecisões do Barça, em que Sergio Busquets não teve seu melhor dia na distribuição do jogo.

Lewandowski tentou um chute na área que foi defendido pelo goleiro Aitor Fernández (25) e depois deixou sua equipe com dez. Uma entrada dura do polonês em David García lhe rendeu o segundo cartão amarelo e a expulsão (31).

Durante o intervalo, o Barça também sofreu a expulsão de Piqué, substituto em sua última partida como jogador de futebol.

Logo no início do segundo tempo, Pedri aproveitou uma bola solta na área para empatar (48) na única chance clara dos azulgranas.

O Barcelona, apesar de estar em inferioridade numérica, conseguiu conter o impulso do Osasuna, que poderia ter marcado o segundo em um chute de Chimy Ávila que obrigou Ter Stegen a se esticar todo (69).

A equipe azulgrana foi mais precisa no segundo tempo, buscando chegar pelas pontas, até que um lance rápido permitiu a Raphinha, que entrou no lugar de Dembélé (77), colocar o Barça na frente.

O brasileiro entrou na área e desviou de cabeça uma bola longa de Frenkie de Jong fazendo 2 a 1 (85) e garantindo que o Barça vai entrar na pausa da Copa do Mundo como líder do campeonato.

A derrota do Osasuna permitiu ao Athletic Bilbao entrar na zona da Champions da LaLiga ao vencer o Valladolid por 3 a 0 com dois gols de Gorka Guruzeta (19 e 51) e um gol de cabeça de Daniel Vivian (79).

A equipe de Ernesto Valverde dominou o jogo do início ao fim, apoiada na velocidade dos seus atacantes.

"A vitória era fundamental", afirmou o técnico do Athletic após a partida.

Mais cedo, o Girona venceu fora de casa de virada (2-1) o Elche, que ainda não venceu nesta temporada.

O time da casa abriu o placar com um gol de Pol Lirola em um chute cruzado (15), mas Iván Martín empatou de cabeça (38) e Taty Castellanos com outro disparo cruzado (65) fez o gol da vitória que mantém o Elche na lanterna da LaLiga.

O Elche, que demitiu o treinador Jorge Almirón na segunda-feira, menos de um mês depois de assumir o comando da equipe, continua sem reagir, enquanto o Girona conseguiu três pontos que o tiram da zona de rebaixamento.

--- Jogos da 14ª rodada do campeonato espanhol e classificação:

- Terça-feira:

Elche - Girona 1 - 2

Athletic Bilbao - Valladolid 3 - 0

Osasuna - Barcelona 1 - 2

- Quarta-feira:

(15h00) Sevilla - Real Sociedad

Almería - Getafe

(16h00) Espanyol - Villarreal

(17h30) Mallorca - Atlético de Madrid

- Quinta-feira:

(15h00) Rayo Vallecano - Celta Vigo

(16h00) Valencia - Betis

(17h30) Real Madrid - Cádiz

Classificação: Pts J V E D GP GC SG

1. Barcelona 37 14 12 1 1 33 5 28

2. Real Madrid 32 13 10 2 1 31 13 18

3. Athletic 24 14 7 3 4 24 14 10

4. Atlético de Madrid 24 13 7 3 3 21 13 8

5. Betis 24 13 7 3 3 17 9 8

6. Osasuna 23 14 7 2 5 16 14 2

7. Real Sociedad 23 13 7 2 4 17 16 1

8. Rayo 21 13 6 3 4 20 16 4

9. Villarreal 18 13 5 3 5 14 10 4

10. Valladolid 17 14 5 2 7 13 21 -8

11. Valencia 16 13 4 4 5 19 15 4

12. Mallorca 16 13 4 4 5 12 13 -1

13. Girona 16 14 4 4 6 20 22 -2

14. Getafe 14 13 3 5 5 12 19 -7

15. Almería 13 13 4 1 8 15 22 -7

16. Espanyol 12 13 2 6 5 16 21 -5

17. Sevilla 11 13 2 5 6 12 20 -8

18. Celta 11 13 3 2 8 14 26 -12

19. Cádiz 11 13 2 5 6 8 24 -16

20. Elche 4 14 0 4 10 10 31 -21

