Athletic Bilbao vence Valladolid (2-0) e entra na zona da Champions

O Athletic Bilbao entrou na zona da Champions da LaLiga nesta terça-feira ao vencer o Valladolid por 2 a 0 pela 14ª rodada do campeonato espanhol, em que o Girona venceu o Elche por 3 a 0.

Dois gols de Gorka Guruzeta (19 e 51) e uma cabeçada de Daniel Vivian (79) levaram provisoriamente o Athletic ao terceiro lugar no campeonato espanhol, enquanto aguarda o último jogo desta terça-feira, entre Osasuna e Barcelona.

A equipe de Ernesto Valverde dominou o jogo do início ao fim, apoiada na velocidade dos seus atacantes.

Mais cedo, o Girona venceu fora de casa de virada (2-1) o Elche, que ainda não venceu nesta temporada.

O time da casa abriu o placar com um gol de Pol Lirola com um chute cruzado (15), mas Iván Martín empatou de cabeça (38) e Taty Castellanos com outro disparo cruzado (65) fez o gol da vitória que mantém o Elche na lanterna da LaLiga.

O Elche, que demitiu o treinador Jorge Almirón na segunda-feira, menos de um mês depois de assumir o comando da equipe, continua sem reagir, enquanto o Girona conseguiu três pontos que o tiram da zona de rebaixamento.

--- Jogos da 14ª rodada do campeonato espanhol e classificação:

- Terça-feira:

Elche - Girona 1 - 2

Athletic Bilbao - Valladolid 3 - 0

Osasuna - Barcelona

- Quarta-feira:

(15h00) Sevilla - Real Sociedad

Almería - Getafe

(16h00) Espanyol - Villarreal

(17h30) Mallorca - Atlético de Madrid

- Quinta-feira:

(15h00) Rayo Vallecano - Celta Vigo

(16h00) Valencia - Betis

(17h30) Real Madrid - Cádiz

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Barcelona 34 13 11 1 1 31 4 27

2. Real Madrid 32 13 10 2 1 31 13 18

3. Athletic Bilbao 24 14 7 3 4 24 14 10

4. Atlético de Madrid 24 13 7 3 3 21 13 8

5. Betis 24 13 7 3 3 17 9 8

6. Osasuna 23 13 7 2 4 15 12 3

7. Real Sociedad 23 13 7 2 4 17 16 1

8. Rayo Vallecano 21 13 6 3 4 20 16 4

9. Villarreal 18 13 5 3 5 14 10 4

10. Valladolid 17 14 5 2 7 13 21 -8

11. Valencia 16 13 4 4 5 19 15 4

12. Mallorca 16 13 4 4 5 12 13 -1

13. Girona 16 14 4 4 6 20 22 -2

14. Getafe 14 13 3 5 5 12 19 -7

15. Almería 13 13 4 1 8 15 22 -7

16. Espanyol 12 13 2 6 5 16 21 -5

17. Sevilla 11 13 2 5 6 12 20 -8

18. Celta Vigo 11 13 3 2 8 14 26 -12

19. Cádiz 11 13 2 5 6 8 24 -16

20. Elche 4 14 0 4 10 10 31 -21

