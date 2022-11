Após vencer WTA Finals, Caroline Garcia vira nº 4 do tênis feminino

A francesa Caroline Garcia, campeã do WTA Finals na segunda-feira, subiu para a quarta posição do ranking do tênis feminino, que continua sendo dominado pela polonesa Iga Swiatek, apesar da eliminação nas semifinais do torneio.

García, de 29 anos e que venceu na final a bielorrussa Aryna Aryna Sabalenka - número 5 do mundo -, se tornou a finalista mais velha do WTA Finals desde Venus Williams em 2017.

Desde junho até o início do torneio, a francesa tinha vencido 37 jogos, mais do que qualquer tenista do circuito nesse período, no qual levantou três títulos.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Swiatek, que foi eliminada por Sabalenka, viu escapar o que teria sido seu primeiro troféu do WTA Finals, que teria coroado sua deslumbrante temporada, com oito títulos, dois deles de Grand Slam (Roland Garros e US Open).

Por sua vez, Bia Haddad continua sendo a brasileira mais bem colocada no ranking, na 15ª posição. Ao lado da cazaque Anna Danilina, ela foi eliminada na primeira fase do WTA Finals nas duplas.

-- Ranking da WTA:

1. Iga Swiatek (POL) 11.085 pontos

2. Ons Jabeur (TUN) 5.055

3. Jessica Pegula (EUA) 4.691

4. Carolilne Garcia (FRA) 4.375

5. Aryna Sabalenka (BLR) 3.925

6. Maria Sakkari (GRE) 3.871

7. Coco Gauff (EUA) 3.646

8. Daria Kasatkina (RUS) 3.435

9. Veronika Kudermetova (RUS) 2.795

10. Simona Halep (ROM) 2.661

11. Madison Keys (EUA) 2.417

12. Belinda Bencic (SUI) 2.365

13. Paula Badosa (ESP) 2.363

14. Danielle Collins (EUA) 2.292

15. Beatriz Haddad Maia (BRA) 2.215

16. Petra Kvitova (CZE) 2.097

17. Anett Konteveit (EST) 2.093

18. Jelena Ostapenko (LET) 1.986

19. Ekaterina Alexandrova (RUS) 1.910

20. Liudmila Samsonova (RUS) 1.910

bur-meh/cb

Tags