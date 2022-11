Após 3 vitórias seguidas, Dortmund perde para Wolfsburg no Alemão

O Borussia Dortmund teve interrompida uma sequência de três vitórias no Campeonato Alemão ao ser derrotado pelo Wolfsburg por 2 a 0 fora de casa nesta terça-feira, no jogo de abertura da 14ª rodada.

O time do técnico Edin Terzic permanece desta forma com 25 pontos e ao término da rodada pode ficar fora da zona de classificação para a Liga dos Campeões.

O Dortmund perdeu também a chance de igualar a pontuação do líder Bayern de Munique, antes de o time bávaro receber o Werder Bremen.

O Wolfsburg ficou quase todo o jogo em vantagem no placar, ao marcar logo aos seis minutos com Michy van de Ven, após cobrança de escanteio.

Os jogadores do Dortmund depois esbarraram na grande atuação do goleiro Koen Casteels, autor de várias defesas decisivas.

Até que o time da casa chegou ao segundo gol nos acréscimos da segunda etapa com o atacante da seleção alemã Lukas Nmecha.

Com a vitória, o Wolfsburg chega ao sétimo jogo seguido sem derrota na Bundesliga e sobe para a oitava posição na tabela, com 20 pontos, depois de um início de temporada catastrófico, com quatro derrotas, uma vitória e dois empates.

-- Jogos da 14ª rodada do Campeonato Alemão e classificação (horários de Brasília):

- Terça-feira:

Wolfsburg - Borussia Dortmund 2 - 0

Stuttgart - Hertha Berlim

Bochum - B. Moenchengladbach

Bayern de Munique - Werder Bremen

- Quarta-feira:

(14h30) Colônia - Bayer Leverkusen

(16h30) Schalke 04 - Mainz

RB Leipzig - Freiburg

Union Berlin - Augsburg

Eintracht Frankfurt - Hoffenheim

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Bayern de Munique 28 13 8 4 1 41 12 29

2. Freiburg 27 13 8 3 2 20 13 7

3. 1. FC Union Berlin 26 13 8 2 3 21 14 7

4. Borussia Dortmund 25 14 8 1 5 23 17 6

5. Eintracht Frankfurt 23 13 7 2 4 27 21 6

6. RB Leipzig 22 13 6 4 3 25 19 6

7. Werder Bremen 21 13 6 3 4 23 19 4

8. Wolfsburg 20 14 5 5 4 22 19 3

9. B. Moenchengladbach 19 13 5 4 4 23 20 3

10. Hoffenheim 18 13 5 3 5 19 16 3

11. Mainz 18 13 5 3 5 18 22 -4

12. Colônia 17 13 4 5 4 20 25 -5

13. Augsburg 14 13 4 2 7 16 23 -7

14. Bayer Leverkusen 12 13 3 3 7 21 25 -4

15. Hertha Berlim 11 13 2 5 6 16 20 -4

16. Stuttgart 11 13 2 5 6 16 24 -8

17. Bochum 7 13 2 1 10 11 35 -24

18. Schalke 04 6 13 1 3 9 12 30 -18

tba/agt/mcd/yr/cb

