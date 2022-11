Alemanha: criança de 8 anos estava em cárcere privado desde bebê

A polícia alemã resgatou uma garota de oito anos que era mantida em cárcere privado desde que era um bebê. O caso ocorreu na cidade de Attendorn e foi relatado pela imprensa local.

O salvamento ocorreu em setembro, mas só foi divulgado nesta semana. A criança ficava presa na casa dos avós maternos, e era impedida pela própria mãe de ter acesso ao mundo exterior.

A mulher se separou do marido ainda grávida, e o pai não tinha contato com a criança. Quando ela tinha aproximadamente seis meses de vida, ele encontrou um bilhete no para-brisas de seu carro, em que a mãe dizia que estava se mudando para a Itália.

Em 2015, no entanto, após ver as duas diversas vezes na cidade, ele abriu um pedido de investigação no Conselho Tutelar. Os avós maternos chegaram a ser questionados, mas confirmaram que a moça estava em outro país.

Em julho deste ano, outra investigação foi aberta, após vizinhos dos avós maternos relatarem um rumor de que a criança era mantida presa em casa. Ao contatar autoridades italianas, a polícia alemã descobriu que mãe e filha nunca moraram no endereço informado.

Com isso, o Ministério Público decidiu aprofundar o inquérito, levando a uma ordem judicial para realizar busca na casa dos avós. A garota e a mãe foram encontradas no local.

Após exames, o Conselho Tutelar disse não ter encontrado sinais de desnutrição ou castigos físicos na garota. No entanto, ela tem grave subdesenvolvimento, sendo incapaz de subir escadas ou andar em chão irregular sem apoio.

Ainda não há informações sobre o motivo que levou a mãe e os avós maternos da criança a deixá-la presa durante toda a vida. Eles estão sendo processados por cárcere privado e abuso de menores, e podem pegar até dez anos de prisão.

