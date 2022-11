AGENDA INTERNACIONAL DE QUARTA-FEIRA, 9 DE NOVEMBRO DE 2022 ATÉ TERÇA-FEIRA, 15 DE NOVEMBRO DE 2022

A hora e a data dos eventos são expressas em horário de Brasília. Para cobertura e eventos dominantes, por gentileza consultar nossa pauta de matérias previstas, enviada diariamente.

(+) Evento adicionado nas últimas 24 horas

(*) Evento atualizado nas últimas 24 horas

QUARTA-FEIRA, 9 DE NOVEMBRO DE 2022

América

MENLO PARK (Estados Unidos) - Possível anúncio de plano de demissão da Meta (Facebook, Instagram) -

LOS ANGELES (Estados Unidos) - Julgamento de Harvey Weinstein por agressão sexual e estupro de cinco mulheres - (até 9 de Dezembro)

NOVA YORK (Estados Unidos) - Julgamento da Trump Organization por suposta fraude fiscal - (até 30 de Novembro)

(*) RIO DE JANEIRO (Brasil) - Conferência sobre inovação e cultura "Rio Innovation Week" - (até 16)

NOVA YORK (Estados Unidos) - Christie's leiloará coleção de arte de mais de US$ 1 bilhão do cofundador da Microsoft Allen - (até 10)

RIO DE JANEIRO (Brasil) - Previsão da safra do Brasil (ano 2023) - 09H00

RIO DE JANEIRO (Brasil) - Produção Agrícola - 09H00

Europa

PARIS (França) - Processo sobre o atentado de Nice, que deixou 86 mortos e 400 feridos no Passeio dos Ingleses em 14 de julho de 2016 - (até 16 de Dezembro)

MANCHESTER (Reino Unido) - Julgamento esperado da enfermeira Lucy Letby, acusada de assassinato de oito bebês e tentativa de assassinato de outros 10 - (até 30 de Abril 2023)

PARIS (França) - Processo da Airbus e Air France por "homicídio involuntário" no caso do voo Rio-Paris em 2009 - (até 8 de Dezembro)

GENEBRA (Suíça) - Comissão da ONU sobre conflito israelense-palestino realiza primeira rodada de audiências públicas de vítimas - (até 11)

MOSCOU (Rússia) - Inflação e desemprego em outubro -

BRUXELAS (Bélgica) - Comissão Europeia divulga propostas sobre reforma do Pacto de Estabilidade -

(+) TOULON (França) - Presidente Macron visita base naval e fala sobre forças militares destacadas na região do Sahel, na África Ocidental -

(*) BÉLGICA - Sindicatos pedem greve por salários -

LONDRES (Reino Unido) - Primeiro-ministro Rishi Sunak participa de perguntas e respostas no Parlamento - 10H00

(+) BRUXELAS (Bélgica) - Chefes da UE Michel e von der Leyen discutem guerra na Ucrânia, energia e Irã com o Parlamento Europeu - 12H00

GENEBRA (Suíça) - Leilão de carro da Fórmula 1 do alemão Michael Schumacher - 13H00

GENEBRA (Suíça) - Leilão de joias magníficas e joias nobres da Sotheby's - 13H15

LUXEMBURGO (Luxemburgo) - Relatório do Tribunal de Contas da UE sobre o apoio da UE às regiões mineiras - 14H00

Oriente Médio e África do Norte

(+) CAIRO (Egito) - Dissidente preso Alaa Abdel Fattah faz greve de fome durante a COP27 -

SHARM EL-SHEIKH (Egito) - Conferência Internacional do Clima COP27 - (até 18)

JERUSALÉM - Data final para o Comitê Central de Eleições apresentar os resultados das eleições ao presidente israelense -

Ásia-Pacífico

ZHENGZHOU (China) - Confinamento na área ao redor da fábrica da Foxconn para combater a covid-19 -

XANGAI (China) - Exposição Internacional de Importação da China (CIIE) - (até 10)

(+) PHNOM PENH (Camboja) - Ativista EUA-Camboja preso Theary Seng faz greve de fome - (até 14)

PHNOM PENH (Camboja) - Visita do primeiro-ministro chinês Li Keqiang - (até 11)

PHNOM PENH (Camboja) - Camboja celebra o Dia da Independência -

WAZIRABAD (Paquistão) - A 'longa marcha' do ex-primeiro-ministro Imran Khan é retomada após tentativa de assassinato -

PEQUIM (China) - Dados de inflação de outubro -

Esportes

MANCHESTER (Reino Unido) - Futebol: Copa da Liga - 3ª rodada: Manchester City x Chelsea - 18H00

QUINTA-FEIRA, 10 DE NOVEMBRO DE 2022

América

RIO DE JANEIRO (Brasil) - Inflação / IPCA - 09H00

WASHINGTON (Estados Unidos) - Desemprego semanal - 11H30

WASHINGTON (Estados Unidos) - Índice de preços ao consumidor dos EUA - 11H30

NAÇÕES UNIDAS (Estados Unidos) - Sessão da Assembleia Geral da ONU sobre o Afeganistão - 13H00

(+) HAVANA (Cuba) - Associação dos Estados do Caribe aborda em Cuba os efeitos da pandemia e a cooperação regional - 17H00 (até 11)

Europa

MOSCOU (Rússia) - 40º aniversário da morte do líder soviético Leonid Brezhnev -

(+) CHISINAU (Moldávia) - Visita da presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen -

FRANÇA - Dia de greves e protesto por aumentos salariais, convocado pela CGT -

(+) MONS (Bélgica) - Revisão de recurso do mandado de prisão europeu para o imã marroquino Hassan Iquioussen, solicitado pela justiça francesa -

PARIS (França) - Paris Photo, feira internacional de arte fotográfica - (até 13)

(*) El Cuervo (Espanha) - Coletiva de imprensa da Agência Espacial Europeia sobre formação geológica dos astronautas para missões à Lua e Marte - 08H30

Ásia-Pacífico

PHNOM PENH (Camboja) - Cúpula da ASEAN - (até 13)

SEXTA-FEIRA, 11 DE NOVEMBRO DE 2022

América

ESTADOS UNIDOS - Estreia do filme 'Pantera Negra: Wakanda Para Sempre' -

Europa

(*) PARIS (França) - Fórum da Paz de Paris 2022 - (até 12)

BRUXELAS (Bélgica) - Comissão Europeia apresenta últimas previsões econômicas para 2022 e 2023 - 08H00

(+) BLACKPOOL (Reino Unido) - Conferência de imprensa no final da cúpula britânica-irlandesa - 10H45

Oriente Médio e África do Norte

SHARM EL-SHEIKH (Egito) - Discurso do presidente americano Biden na Cop27 - 03H00

África

MONRÓVIA (Libéria) - Coletiva de imprensa do grupo de trabalho da ONU sobre direitos Humanos e emprensas - 09H30

SÁBADO, 12 DE NOVEMBRO DE 2022

Europa

COPENHAGA (Dinamarca) - Cerimônia pelos 50 anos de reinado da rainha Margrethe II -

Oriente Médio e África do Norte

MANAMA (Bahrein) - Eleições gerais - 01H00

DOMINGO, 13 DE NOVEMBRO DE 2022

Europa

ESLOVÊNIA - 2º turno de eleição presidencial -

LONDRES (Reino Unido) - Rei Charles III participa de cerimônia por ocasião do Domingo da Recordação - 09H00

Ásia-Pacífico

NUSA DUA (Indonésia) - Reunião conjunta dos ministros das Finanças e da Saúde do G20 -

NUSA DUA (Indonésia) - Cúpula de empresários B20 - (até 14)

SEGUNDA-FEIRA, 14 DE NOVEMBRO DE 2022

Mundo

(+) MUNDO - Dia Mundial do Diabetes -

América

CABO CANAVERAL (Estados Unidos) - Decolagem do foguete SLS com a cápsula Orion, no âmbito de missão da Nasa, Artemis 1 - 03H07

BUENOS AIRES (Argentina) - Audiência no julgamento da vice-presidente Cristina Kirchner, 12 outros, por suposta corrupção em obras públicas -

NAÇÕES UNIDAS (Estados Unidos) - Reunião do Conselho de Segurança da ONU sobre operações de manutenção de paz - 13H00

(+) WASHINGTON (Estados Unidos) - O vice-presidente do Federal Reserve, Lael Brainard, discute as principais questões econômicas - 14H30

CABO CANAVERAL (Estados Unidos) - Coletiva de imprensa da Nasa sobre missão Artémis 1 - 15H00

Europa

(+) BRUXELAS (Bélgica) - Ministros das Relações Exteriores da UE se reúnem sobre agressão russa contra a Ucrânia e os Bálcãs Ocidentais -

(+) PARIS (França) - Relatório mensal da OPEP -

Ásia-Pacífico

(+) NUSA DUA (Indonésia) - Reunião conjunta dos ministros das Finanças e da Saúde do G20 -

TERÇA-FEIRA, 15 DE NOVEMBRO DE 2022

Mundo

(+) MUNDO - População mundial deve chegar a 8 bilhões -

América

(+) PANAMÁ (Panamá) - Julgamento de 32 pessoas no caso de lavagem de dinheiro e evasão fiscal revelado pelos 'Panamá Papers' - (até 18)

(+) BUENOS AIRES (Argentina) - Quinto aniversário do naufrágio do submarino argentino San Juan com 44 tripulantes a bordo -

(+) NOVA YORK (Estados Unidos) - Pintura 'O Pai', de Marc Chagall, roubada pelos nazistas e devolvida ao dono pela França, leiloada na Phillips -

Europa

(+) LONDRES (Reino Unido) - Números mensais de emprego e desemprego para setembro - 05H00

(+) PARIS (França) - Dados de inflação de outubro - 05H45

(+) MADRI (Espanha) - Dados de inflação de outubro - 06H00

(+) PARIS (França) - Relatório mensal de petróleo da IEA publicado - 07H00

Oriente Médio e África do Norte

(+) JERUSALÉM - Juramento de membros do Knesset -

TÂNGER (Marrocos) - Juiz ouve dois denunciantes na investigação do ex-chefe francês Jacques Bouthier acusado de assédio sexual - (até 16)

(+) ABU DHABI (Emirados Árabes Unidos) - Congresso Mundial de Mídia - 01H00 (até 17)

Ásia-Pacífico

(+) NUSA DUA (Indonésia) - Cúpula de Chefes de Estado do G20 - (até 16)

(+) PEQUIM (China) - 10º aniversário de Xi Jinping como chefe do Partido Comunista Chinês -

(+) TÓQUIO (Japão) - Dados da produção industrial para setembro, segunda estimativa - 02H30

