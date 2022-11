Xavi mantém dúvida sobre a presença do uruguaio Ronald Araujo na Copa do Mundo

O técnico do Barcelona, Xavi Hernández, deu a entender nesta segunda-feira que ainda não há uma decisão sobre se o zagueiro uruguaio Ronald Araujo, que passou por uma cirurgia de um tendão da coxa direita, poderá estar com sua seleção na Copa do Mundo no Catar.

"Será preciso ver o que ele sente, no final o jogador é quem manda um pouco, se ele te diz que está bem é porque o corpo dele se sente assim, e quando ele te diz que está mal é porque ele está mal", disse Xavi.

"E quando há uma pequena lesão ou uma grande lesão, no final das contas, trata-se de conversar com os médicos da federação, com os nossos, acertar tudo um pouco", acrescentou o técnico do Barça, na coletiva de imprensa antes da partida do campeonato espanhol contra o Osasuna.

"Falamos (com o Uruguai), estamos em comunicação permanente com todas as federações que têm nossos jogadores, há uma comunicação muito fluida", garantiu Xavi.

"No final decidiremos juntos, o importante é que o jogador esteja 100%, que se sinta bem, que se recupere bem, isso é o mais importante tanto para o Uruguai quanto para nós", concluiu.

O zagueiro uruguaio foi operado na Finlândia em 28 de setembro para corrigir uma "avulsão do tendão adutor longo da coxa direita".

O Barcelona não especificou o tempo de recuperação do jogador, mas a imprensa espanhola estimou que o zagueiro poderá durar entre dois e três meses, o que coloca em dúvida sua presença na Copa do Mundo.

O zagueiro do Barça se machucou no amistoso que o Uruguai disputou contra o Irã no dia 23 de setembro, no qual a Celeste perdeu por 1 a 0.

