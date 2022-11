Wall Street fecha em alta na véspera das 'midterms' nos EUA

A bolsa de Nova York fechou no azul nesta segunda-feira (7) na véspera das legislativas de meio de mandato nos Estados Unidos - as chamadas 'midterms' - , que poderiam pôr fim ao controle dos democratas no Congresso.

O índice Dow Jones fechou em alta de 1,31% a 32.827,00 pontos, enquanto o tecnológico Nasdaq subiu 0,85% a 10.564,52 unidades, e o S&P 500 ganhou 0,96% a 3.806,80 pontos.

Os americanos votam na terça-feira para definir o equilíbrio de forças no Congresso. E depois de uma campanha centrada na inflação, os republicanos se mostram cada vez mais confiantes em conquistar a maioria do Legislativo.

As pesquisas indicam uma vitória clara dos republicanos na Câmara dos Representantes, enquanto também poderiam retomar o controle do Senado.

Neste caso, o governo do presidente Joe Biden poderia experimentar uma paralisia e isso parece agradar o mercado.

"O consenso é que um governo dividido entre a Casa Branca e o Congresso levará a mais bloqueios políticos e a uma moderação dos programas do presidente Joe Biden", resumiu Art Hogan, da B. Riley Wealth Management.

Historicamente, Wall Street prefere Congresso e Casa Branca dirigidos por diferentes partidos, mas isto costuma bloquear projetos de lei que poderiam ser desfavoráveis ao mercado.

