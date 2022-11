Tite convoca Dani Alves e Pedro para Copa; Firmino fica fora

O lateral-direito Daniel Alves, de 39 anos, e o atacante do Flamengo Pedro foram os destaques na lista de convocados anunciada pelo técnico da seleção brasileira Tite para a Copa do Mundo do Catar, nesta segunda-feira, na sede da CBF, no Rio de Janeiro.

Dani Alves não disputa uma única partida há dois meses. A ausência mais notável foi a do centroavante do Liverpool Roberto Firmino, deixado de fora em favor de Gabriel Jesus (do Arsenal), lembrado após ficar ausente do último jogo da seleção.

