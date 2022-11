Rússia detém suspeito após incêndio em bar deixar vários mortos

Fogo devastou o estabelecimento na cidade histórica de Kostroma. Homem alcoolizado teria disparado arma sinalizadora na pista de dança. Ele foi preso acusado de homicídio por negligência.A polícia da Rússia deteve neste sábado (05/11) um homem suspeito de causar um grande incêndio durante a noite em um bar na cidade histórica de Kostroma, que matou ao menos 15 pessoas. Os bombeiros lutaram durante a madrugada para apagar as chamas no popular bar Poligon na cidade, localizada cerca de 300 quilômetros a nordeste de Moscou. Agências russas informaram que o incêndio teria começado depois de um homem alcoolizado ter disparado uma "arma de sinalização" na pista de dança. "Os policiais identificaram e detiveram o suspeito por trás de atos ilegais em um estabelecimento de entretenimento na cidade de Kostroma, que resultou num incêndio e em mortes", disse a polícia russa. "Ele foi agora entregue às autoridades investigadoras." O Comitê de Investigação da Rússia abriu um processo criminal contra o suspeito por "mortes causadas por negligência". As autoridades divulgaram imagens de dentro do prédio incendiado, mostrando um bar quase irreconhecível com alguns adesivos visíveis de marcas de cerveja. É possível ver o telhado desabado e as paredes queimadas, com o interior do estabelecimento quase inteiramente destruído. O fogo teve início por volta das 2h da madrugada no horário local (20h em Brasília) e foi finalmente apagado perto das 7h30. No meio tempo, a televisão estatal transmitiu imagens noturnas do bar – instalado em um centro logístico de um andar – envolto em chamas. Cerca de 250 pessoas foram retiradas às pressas do prédio, segundo autoridades russas. Ao todo, o incêndio consumiu mais de 3.500 metros quadrados, disseram serviços de emergência. Inicialmente, o governador regional de Kostroma, Serguei Sitnikov, informou que 13 pessoas tinham morrido. Mais tarde, a agência de notícias TASS, citando fontes policiais, disse que "mais dois corpos foram recuperados", aumentando o total de vítimas para 15. A agência de notícias RIA Novosti disse que o bar pertencia a um deputado local do partido governista Rússia Unida, Ikhtiyar Mirzoyev. Ele disse à agência que "daria toda a ajuda necessária às famílias e entes queridos dos mortos". Em seu site, o bar Poligon afirma que funciona como um "lugar de recreação e entretenimento" noturno. Kostroma, uma cidade às margens do rio Volga com cerca de 230 mil habitantes, é uma das cidades mais antigas da Rússia e famosa por sua arquitetura medieval e seus mosteiros. A Rússia, que frequentemente adota uma abordagem negligente das regras de segurança, viu vários incêndios mortais em locais de entretenimento nos últimos anos. Em 2018, um incêndio deixou mais de 60 mortos em um shopping center na cidade siberiana de Kemerovo. Em 2009, outro incêndio em uma boate na cidade de Perm, nos Urais, matou 156 pessoas. ek (AP, AFP)