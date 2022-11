Rune entra no Top-10 do ranking da ATP após vencer Djokovic no Masters 1000 de Paris

O dinamarquês Holger Rune, vencedor do Masters 1000 Paris-Bercy no domingo ao derrotar na final o sérvio Novak Djokovic, entrou nesta segunda-feira no Top-10 do ranking da ATP, enquanto o espanhol Carlos Carlos se manteve em primeiro lugar.

Aos 19 anos, assim como Alcaraz, Rune subiu oito posições, para décimo, tornando-se o primeiro tenista de seu país a ficar entre os 10 melhores desde a criação da ATP em 1973. Ele será o primeiro substituto no Masters de Turim (13-20 de novembro).

Ao vencer o astro Djokovic, com parciais de 3-6, 6-3 e 7-5, em uma espetacular final do torneio parisiense, o tenista nascido em Gentofte fechou uma semana dos sonhos depois de eliminar cinco jogadores do Top-10 do ranking divulgado na última segunda-feira.

Além do sérvio, Rune venceu o canadense Felix Auger-Aliassime (8º), o número 1 Alcaraz, o russo Andrey Rublev (9º) e o polonês Hubert Hurkacz (que era o 10º).

Forçado a sair nas quartas de final devido a uma lesão, Alcaraz manteve seu primeiro lugar com 6.820 pontos.

Seu compatriota Rafael Nadal, eliminado na estreia, é o segundo (5820). Djokovic, que defendia o título em Paris, caiu uma posição e agora é o oitavo.

O brasileiro Thiago Monteiro subiu uma posição e é agora o 65º.

- Ranking da ATP divulgado nesta segunda-feira, 7 de novembro:

1. Carlos Alcaraz (ESP) 6820

2. Rafael Nadal (ESP) 5820

3. Stefanos Tsitsipas (GRE) 5350 (+2)

4. Casper Ruud (NOR) 5020

5.Daniil Medvedev (RUS) 4065 (-2)

6. Felix Auger-Aliassime (CAN) 3,995 (+2)

7. Andrey Rublev (RUS) 3530 -+2

8. Novak Djokovic (SRB) 3320 ( (-1)

9. Taylor Fritz (EUA) 2955 (+2)

10. Holger Rune (DIN) 2911 (+8)

11. Hubert Hurkacz (POL) 2905 (-1)

12. Alexander Zverev (ALE) 2700 (-6)

13. Pablo Carreño (ESP) 2495 (+1)

14. Cameron Norrie (GBR) 2445 (-1)

15. Jannik Sinner (ITA) 2410 (-3)

16. Matteo Berrettini (ITA) 2375 (-1)

17. Denis Shapovalov (CAN) 2225 (-1)

18. Marin Cilic (CRO) 2105 (-1)

19. Frances Tiafoe (EUA) 2090 (+2)

20. Karen Khachanov (RUS) 1990 (-1)

