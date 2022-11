Real Madrid sofre 1ª derrota no Espanhol e perde liderança para o Barcelona

O Real Madrid perdeu a liderança do Campeonato Espanhol para o Barcelona ao sofrer nesta segunda-feira sua primeira derrota na competição, por 3 a 2, fora de casa, para o Rayo Vallecano, em jogo válido pela 13ª rodada.

O Rayo saiu na frente com um gol de Santiago Comesaña aos cinco minutos de jogo, mas Luka Modric de pênalti (37) e Éder Militão (41) viraram o placar para o time merengue, antes de Álvaro García deixar tudo igual (44).

No segundo tempo, Óscar Trejo fez de pênalti, na segunda tentativa, o gol da vitória do Rayo. Na primeira cobrança, o goleiro Thibaut Courtois defendeu no canto direito, mas o VAR mandou voltar porque o belga tinha se adiantado.

O resultado deixa o Real Madrid com 34 pontos, dois atrás do Barcelona, que tinha tomado a liderança no sábado, quando derrotou o Almería por 2 a 0, no último jogo do zagueiro Gerard Piqué no Camp Nou antes de sua aposentadoria.

Por sua vez, o Rayo Vallecano sobe para oitavo na tabela com 21 pontos, a dois da zona de classificação para as competições europeias.

-- Jogos da 13ª rodada do Campeonato Espanhol e classificação:

- Sexta-feira:

Girona - Athletic 2 - 1

- Sábado:

Getafe - Cádiz 0 - 0

Valladolid - Elche 2 - 1

Celta - Osasuna 1 - 2

Barcelona - Almería 2 - 0

- Domingo:

Atlético de Madrid - Espanyol 1 - 1

Real Sociedad - Valencia 1 - 1

Villarreal - Mallorca 0 - 2

Betis - Sevilla 1 - 1

- Segunda-feira:

Rayo - Real Madrid 3 - 2

Clasificação: Pts J V E D GP GC SG

1. Barcelona 34 13 11 1 1 31 4 27

2. Real Madrid 32 13 10 2 1 31 13 18

3. Atlético de Madrid 24 13 7 3 3 21 13 8

4. Betis 24 13 7 3 3 17 9 8

5. Osasuna 23 13 7 2 4 15 12 3

6. Real Sociedad 23 13 7 2 4 17 16 1

7. Athletic 21 13 6 3 4 21 14 7

8. Rayo 21 13 6 3 4 20 16 4

9. Villarreal 18 13 5 3 5 14 10 4

10. Valladolid 17 13 5 2 6 13 18 -5

11. Valencia 16 13 4 4 5 19 15 4

12. Mallorca 16 13 4 4 5 12 13 -1

13. Getafe 14 13 3 5 5 12 19 -7

14. Girona 13 13 3 4 6 18 21 -3

15. Almería 13 13 4 1 8 15 22 -7

16. Espanyol 12 13 2 6 5 16 21 -5

17. Sevilla 11 13 2 5 6 12 20 -8

18. Celta 11 13 3 2 8 14 26 -12

19. Cádiz 11 13 2 5 6 8 24 -16

20. Elche 4 13 0 4 9 9 29 -20

