Petróleo fecha em baixa, puxado por política de covid zero na China

Os preços internacionais do petróleo fecharam em leve baixa nesta segunda-feira (7), depois de uma sessão volátil durante a qual o Brent beirou a marca dos US$ 100.

As cotações levaram um balde d'água fria quando as autoridades chinesas reafirmaram a política de covid zero, que o gigante asiático - grande consumidor de petróleo - ativa para conter a pandemia.

Em Nova York, o West Texas Intermediate (WTI) com entrega para dezembro recuou 0,88%, fechando a US$ 91,79 dólares.

Em Londres, enquanto isso, o barril de Brent do Mar do Norte para entrega em janeiro de 2023 fechou a 97,02 dólares - em baixa de 0,65%.

O enfraquecimento do dólar favoreceu o barril durante o dia, segundo Lukman Otunuga, da consultoria. Isso levou o Brent a subir até ficar a apenas 50 centavos dos 100 dólares o barril para depois recuar.

O petróleo é cotado em dólares, portanto uma queda da moeda americana barateia o produto para os investidores em outras divisas.

