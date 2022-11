Pauta de infográficos

* Ucrânia-Rússia-conflito: mapa com a situação do conflito na Ucrãnia em 7 de novembro às 05h (Bras.). (135 x 132 mm) - Disponível

* EUA-política-eleições-democracia:

1/ Composição atual da Câmara de Representantes e do Senado dos Estados Unidos, com projeções antes das eleições de meio de mandato de 8 de novembro. (90 x 72 mm) - Disponível

2/ Mapa com os distritos com o resultado mais incerto antes das eleições da Câmara de Representantes, segundo o Realclearpolitics em 4 de novembro. (135 x 96 mm) - Disponível

3/ Mapa com as eleições para o Senado mais disputadas durante as eleições de meio de mandato 2022. (135 x 96 mm) - Disponível

4/ Compilação das pesquisas com a evolução da popularidade dos presidentes americanos Donald Trump, Barack Obama e Joe Biden, entre a posse e as eleições de meio de mandato. (135 x 111 mm) - Disponível

* CNorte-CSul-armas-diplomacia-Japão-EUA: número de lançamentos de mísseis e testes nucleares da Coreia do Norte desde 1984. (89 x 78 mm) - Disponível

* Demografia-ONU-economia-população:

1/ Evolução da população mundial e diferentes projeções, segundo a ONU.

2/ Evolução da população da China e da Índia, histórica e prevista, segundo a ONU.

3/ Evolución mundial da população por região, histórica e prevista, segundo a ONU.

4/ Evolução da população mundial, com as projeções da ONU.

5/ Mapa com a densidade populacional mundial. (135 x 78 mm) - Disponível

* Clima-meio-ambiente-finança-ONU-COP27-adaptação-cúpula: evolução do preço de diferentes tipos de energias entre 2009 e 2019 (últimos dados disponíveis), segundo um relatório da Organização Mundial de Comércio. (89 x 76 mm) - Disponível

* Fbl-wc-2022-Mundial-QAT: resultados das partidas do Brasil na Copa do Mundo, por adversário e edição do torneio. (135 x 144 mm)

* Tênis-ATP-2022: classificação ATP dos 10 primeiros tenistas. (44 x 77 mm) - Disponível

* Auto-prêmio-F1-Mundial-Brasil: apresentação do circuito de Interlagos, onde será disputado o Grande Prêmio do Brasil de Fórmula 1, em 13 de novembro. (133 x 95 mm) - Disponível

