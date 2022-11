PRINCIPAIS NOTÍCIAS

COP27 CLIMA ONU: Líderes mundiais na COP27 devem escolher entre cooperar contra a mudança climática ou morrer

EUA ELEIÇÕES: Biden e Trump reúnem suas tropas na véspera de eleições cruciais

=== COP27 CLIMA ONU ===

SHARM EL SHEIKH:

Líderes mundiais na COP27 devem escolher entre cooperar contra a mudança climática ou morrer

A humanidade enfrenta o dilema de "cooperar" diante da mudança climática ou "morrer", alertou nesta segunda-feira (7) o secretário-geral da ONU, Antonio Guterres, diante de mais de 100 líderes mundiais reunidos no Egito para a COP27.

SHARM EL SHEIKH:

Ativistas climáticos denunciam afastamento na COP27

O ambientalista Nyombi Morris chegou no Egito procedente de Uganda com a ilusão de poder falar com os líderes reunidos na COP27, se manifestar e expressar a voz dos africanos afetados pelas mudanças climáticas. No entanto, desde que chegou no aeroporto seus planos foram frustrados pelas medidas de segurança dificultam sua participação.

=== EUA ELEIÇÕES ===

YONKERS:

Ameaçado por onda republicana nas "midterms", Biden tenta mobilizar eleitores

Ameaçado pelo avanço republicano nas eleições de meio de mandato de terça-feira (8), que podem colocar Donald Trump no caminho da disputa nas urnas em 2024, o presidente americano Joe Biden se esforçou no domingo para mobiliza suas tropas em defesa da democracia.

WASHINGTON:

Com olhar voltado para 2024, Trump reforça a desinformação sobre as eleições

Banido do Twitter e do Facebook após o ataque de seus apoiadores ao Capitólio, em 6 de janeiro de 2021, Donald Trump está de volta desde abril em sua própria plataforma, a Truth Social, onde multiplica referências a um complô eleitoral a poucos dias das eleições de meio de mandato.

=== OUTRAS NOTÍCIAS POR REGIÕES ===

-- EUROPA

KIEV:

Com velas e lanternas, Kiev se adapta aos cortes de eletricidade

Irene acende velas, Igor uma lanterna. São 18h09 (13h09 no horário de Brasília) em Kiev e, como previsto, a eletricidade acaba de ser cortada no edifício do casal, no norte da capital ucraniana.

ZAPORIZHZHIA:

A vida sob ocupação russa: celulares enterrados, subornos e paranoia

Um casal enterrou seus telefones celulares para evitar que caíssem nas mãos dos russos, outros entregaram seus carros ou pagaram subornos para fugir, e muitos perderam tudo no sul da Ucrânia ocupada.

-- ÁSIA

SEUL:

Coreia do Norte promete resposta militar 'firme' às manobras dos EUA e Coreia do Sul

A Coreia do Norte anunciou nesta segunda-feira (7) que responderá às manobras conjuntas dos Estados Unidos e da Coreia do Sul com ações militares "sustentadas, firmes e avassaladoras", segundo a agência oficial KCNA.

PEQUIM:

China registra maior número de contágios de covid-19 em seis meses

A China registrou, nesta segunda-feira (7), o maior número de contágios de covid-19 em seis meses, apesar dos confinamentos que afetam a indústria, as escolas e a vida cotidiana.

ALLAHABAD:

Índia reescreve sua história, 75 anos depois de sua independência

O palácio residencial da família do primeiro governante da Índia, Jawaharlal Nehru, um combatente da independência e confidente de Mahatma Gandhi, é agora um museu onde seus seguidores vêm prestar homenagem a ele.

=== ECONOMIA ===

PEQUIM:

Apple afirma que produção de iPhones na China foi reduzida pelas restrições da covid-19

A Apple anunciou que as restrições da covid-19 "impactaram temporariamente" a produção na vasta fábrica de iPhones da gigante de eletrônicos Foxconn no centro da China, deixando os clientes esperando mais por seus produtos à medida que a temporada de festas de fim de ano se aproxima.

SAN FRANCISCO:

Meta planeja demitir milhares de funcionários

Meta, a empresa matriz do Facebook, planeja demitir milhares de empregados a partir desta semana, informou a imprensa americana no domingo (6), depois que várias empresas de tecnologia demitiram funcionários em resposta à crise econômica.

=== SOCIEDADE, ARTES E CIÊNCIA ===

NAÇÕES UNIDAS:

Oito bilhões de humanos no mundo: os principais pontos para o equilíbrio demográfico

A população mundial chegará aos 8 bilhões de habitantes em meados de novembro e continuará aumentando, embora o ritmo de crescimento tenha desacelerado, segundo a ONU, que destaca uma maior diversidade geográfica entre algumas regiões do mundo

=== ESPORTE ===

SÃO PAULO:

Tite sonha com o hexa antes de deixar a Seleção

Com mãos de seda, dedicação de monge e sem muita teimosia, Tite trouxe de volta a aura da Seleção Brasileira e, no Catar, vai em busca do hexa para se despedir com o título depois da Copa do Mundo.

SÃO PAULO:

Tudo ou nada: Neymar pode ter no Catar sua última chance de conquistar a Copa do Mundo

Neymar se preparou ao máximo para brilhar na Copa do Mundo do Catar, onde pode ter sua última chance de se sagrar campeão mundial e de conquistar o Brasil definitivamente.

SÃO PAULO:

Richarlison, o grande candidato a '9' do Brasil

Richarlison é o favorito para vestir no Catar a camisa '9' imortalizada por Ronaldo em 2002, mas que ficou sem dono depois do penta.

