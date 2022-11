Nos EUA, Costa Leste da Flórida se prepara para um possível furacão nesta semana

Um sistema climático que se forma no Oceano Atlântico ao norte de Porto Rico pode atingir a costa leste da Flórida como um furacão no fim desta semana, disse no domingo, 6, o Centro Nacional de Furacões (NHC, na sigla em inglês). Segundo o centro, a área de baixa pressão poderia se tornar uma tempestade tropical ou subtropical no início desta segunda-feira, 7.

A previsão é de que o sistema se aproxime de partes das Bahamas e da costa da Flórida com a força de furacão entre quarta e quinta-feira, cerca de seis semanas depois que o furacão Ian atingiu a costa e devastou partes do sudoeste da Flórida.

O governador do Estado, Ron DeSantis, alertou no domingo os moradores para que estivessem preparados. "Aparentemente, a temporada de furacões ainda não terminou", disse o vice-diretor interino do NHC, Mike Brennan.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Segundo ele, a escala do sistema é muito grande, o que significa que provavelmente afetará uma área ampla, não importa para onde o centro da tempestade vá.

A expectativa é de que aeronaves caçadoras de furacões voem pelo sistema em desenvolvimento nesta segunda-feira para explorar melhor a sua formação.

Até o momento, as previsões indicam que a tempestade será significativamente mais fraca do que o Ian, que atingiu a Flórida como um poderoso furacão de categoria 4 e deixou cerca de 130 mortos.

"Independentemente do desenvolvimento, há um risco crescente de inundações costeiras, ventos com força de tempestade tropical, chuvas e ondas fortes e erosão nas praias ao longo de grande parte da costa sudeste dos Estados Unidos, da costa leste da Flórida e partes das regiões central e noroeste Bahamas", disse o centro.

Embora o pico da temporada de furacões geralmente ocorra em meados de setembro, a temporada vai até novembro.

Tags