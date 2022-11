Eleições nos EUA no meio do mandato; entenda as Midterms

Conhecidas como Midterms, as eleições nos EUA irão definir a segunda metade do governo de Biden, o que pode impactar o pleito de 2024; saiba como funciona

Nesta terça-feira, 8 de novembro (08/11), os Estados Unidos (EUA) e o presidente Joe Biden se preparam para a realização das eleições de meio de mandato, nas quais estão em jogo a Câmara de Representantes, 30 assentos no Senado, 36 governadores e praticamente todas as assembleias locais.

Conhecidas como "Midterms", as eleições irão definir a segunda metade do governo de Biden, o que pode impactar o pleito de 2024.

Biden e Trump convocam multidões na véspera das eleições legislativas; CONFIRA

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Midterms: entenda as eleições que acontecem a cada dois anos nos EUA

Essas eleições se tornaram um marco para o ocupante da Casa Branca. Em mais de 160 anos, as "midterms" definem o futuro político e o apoio Legislativo que o presidente terá pelo resto do mandato.

A disputa acontece a cada dois anos, todos os 435 assentos na Câmara de Representantes dos EUA estão sendo concorridas.

No Senado, que tem 100 cadeiras com mandato de seis anos, serão renovadas 35 - que começarão seu mandato em 3 de janeiro de 2023.

Midterms: além do Senado, quais cargos dessas eleições serão disputados nos EUA?

Os americanos também elegerão os governadores de 36 dos 50 estados da União, bem como uma série de autoridades locais.

De acordo com as últimas pesquisas, a oposição republicana tem boas chances de conquistar entre 10 e 25 cadeiras na Câmara baixa, mais do que suficiente para arrebatar a maioria.

Em contrapartida, as pesquisas são mais variadas sobre o destino do Senado, mas os republicanos parecem ter vantagem também.

Midterms: o que está em jogo para Biden nessas eleições nos EUA?

Embora o nome de Joe Biden não apareça nas cédulas, muitos americanos veem esta eleição como um referendo sobre o presidente.

Biden pede aos americanos um voto de confiança com maiorias suficientes para contornar as regras do Congresso que atualmente o impedem de legalizar o aborto em todo o país ou proibir fuzis de assalto.

Em quase todos os seus discursos, insiste que o futuro do aborto, das armas de fogo e do sistema de saúde dependerá do resultado dessa votação.

Biden parabenizou Lula por vitória em eleições "livres e justas"; VEJA

Mais notícias sobre as Eleições nos EUA

Sobre o assunto Apoio dos EUA à Ucrânia permanecerá 'inabalável' qualquer que seja o resultado das eleições

Empresário ligado a Putin afirma que Rússia interfere nas eleições dos EUA

EUA: os duelos a acompanhar nas eleições de meio de mandato

Pesquisas indicam Partido Republicano com vantagem em eleição legislativa nos EUA

Inflação recorde nos EUA beneficia republicanos em eleição legislativa

Tags