Coreia do Norte diz que acusações dos EUA sobre entrega de armas à Rússia são 'infundadas'

A Coreia do Norte rejeitou nesta terça-feira (8, noite de segunda no Brasil) as acusações dos Estados Unidos de que Pyongyang fornece armas à Rússia para sua guerra na Ucrânia, chamando-as de "infundadas", segundo a agência estatal KCNA.

"Deixamos claro novamente que nunca tivemos 'acordos de armas' com a Rússia e que não temos qualquer plano de fazê-lo no futuro", disse o vice-diretor de assuntos exteriores militares do Ministério da Defesa Nacional da Coreia do Norte, citado pela KCNA.

O comunicado também indica que o "rumor" dos Estados Unidos é uma "tentativa de manchar a imagem da República Popular Democrática da Coreia no cenário internacional".

A declaração da Coreia do Norte ocorre em um momento de alta tensão na península coreana, depois que Pyongyang realizou uma série de testes de mísseis nas últimas semanas em resposta a exercícios militares conjuntos entre Estados Unidos e Coreia do Sul.

O porta-voz do Conselho de Segurança Nacional da Casa Branca, John Kirby, garantiu na semana passada que a Coreia do Norte estava enviando projéteis à Rússia, mas que desviava as entregas por países do Oriente Médio e África para esconder o destino real das armas.

Kirby também afirmou que Washington não sabia se a Rússia recebeu as armas.

