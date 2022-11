Comunicado do Business Wire :UWorld

A UWorld, líder mundial em aprendizado on-line para se preparar para exames de alto risco, anunciou hoje a disponibilidade de seus materiais de preparação para o exame Chartered Financial Analyst® (CFA®) de Nível 2. Em resposta à demanda global e ao feedback de cinco estrelas do lançamento do produto de Nível 1, a divisão de Finanças da UWorld dedicou mais de dois anos à criação de materiais para o exame de Nível 2 a fim de preencher uma lacuna no mercado de preparação para testes. Os novos materiais foram desenvolvidos pela equipe de conteúdo da UWorld de pessoas credenciadas do CFA com mais de 200 anos de experiência combinada no setor financeiro e acadêmico.

De acordo com o CFA Institute, em agosto de 2022, a taxa de aprovação no exame CFA de Nível 2 foi de 40%, abaixo dos 44% de fevereiro de 2022. O objetivo da UWorld é ajudar que seus clientes tenham sucesso neste difícil exame em sua primeira tentativa.

"Inspirada pelos pedidos de nossos clientes, nossa equipe inovadora e experiente criou o melhor produto de nível 2 da categoria", disse Chandra S. Pemmasani, fundador e diretor executivo da UWorld. "As ferramentas foram desenvolvidas usando estratégias educacionais baseadas em pesquisas que incorporam aprendizado individualizado, lembrete ativo, aprendizado aprimorado por testes e feedback explicativo imediato."

Todas as explicações de perguntas e respostas foram avaliadas por meio de um processo interno de 17 etapas, abrangendo todas as leituras de nível 2. Os materiais da UWorld imitam as perguntas e a estrutura do exame, cada conjunto de itens consiste em vinhetas com quatro ou seis perguntas de múltipla escolha. Os fundamentos ricos em conteúdo da UWorld oferecem uma guia de solução passo a passo, mas o mais importante: eles detalham o raciocínio por trás das respostas corretas e incorretas, ajudando a desenvolver as habilidades de pensamento crítico que aspirantes a credenciados precisam para ter sucesso nos exames CFA.

As ferramentas de estudo da UWorld incluem imagens claras e específicas do contexto para aprofundar a compreensão de conceitos críticos. As pessoas podem criar flashcards personalizáveis que aproveitam ao máximo a tecnologia de repetição espaçada e contar com um caderno on-line para organizar suas anotações.

Relatórios de desempenho detalhados identificam lacunas de conhecimento por tópico. Para mais informações ou para receber um passe de acesso gratuito de sete dias aos materiais de preparação do exame CFA de Nível 2 da UWorld, clique aqui.

Sobre a UWorld

A UWorld é líder mundial em aprendizado on-line na preparação de exames de alto risco. Desde 2003, a UWorld tem ajudado milhões de estudantes de graduação, pós-graduação e profissionais a se prepararem para os exames.

