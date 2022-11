Comunicado do Business Wire :Synergis Software

A Synergis Software, líder global em gestão de documento de engenharia e soluções de fluxo de trabalho, anunciou hoje que participará de um painel colaborativo ao vivo com líderes da Merck, conhecida como MSD fora dos Estados Unidos e do Canadá, e com a IPS-Integrated Project Services, LLC (doravante, "IPS"), líder reconhecida em gestão e validação de engenharia, aquisição e construção (EPCMV, Engineering, Procurement, Construction Management and Validation), para apresentar uma das várias maneiras pelas quais a MSD está potencializando a plataforma Synergis Adept para simplificar as atividades de conformidade e validação nas suas instalações globais.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20221107005183/pt/

Engineering Document Management for Simplified Compliance & System Validation (Graphic: Business Wire)

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Os participantes aprenderão sobre como a gestão de documentos de engenharia dá acesso e controle centralizado de documentos de boas práticas e desenhos CAD em um ambiente seguro e colaborativo para melhorar os processos de qualidade e simplificar a validação e conformidade de sistemas com o Título 21, Parte 11, do Código de Regulações Federais da FDA (Administração de Alimentos e Medicamentos dos Estados Unidos) e com o Volume 4, Anexo 11, da EMA (Agência Europeia de Medicamentos).

Registre-se agora no webinário ao vivo com duração de 50 minutos, organizado pela Pharmaceutical-Technology.com, que acontecerá na quarta-feira, 9 de novembro de 2022, às 8h00 (horário do leste) e 14h00 (horário do leste). É possível acessar a gravação aqui.

Os três palestrantes são:

-- Raymond Kastle, diretor adjunto de cadeia de suprimentos da MSD

-- John Niziolek, diretor adjunto de validação de sistemas de computação e integridade de dados da IPS

-- Scott Lamond, vice-presidente de marketing da Synergis Software

A apresentação abordará as principais preocupações de gestão de documentos que as organizações de ciência biológicas têm em um setor regulado, com foco no histórico, desafios e abordagem específicos da MSD.

O Sr. Kastle também compartilhará as melhores práticas da MSD e lições aprendidas relativas à implementação e adoção pelos usuários. O Sr. Lamond e o Sr. Niziolek falarão dos papeis das suas empresas no que diz respeito ao apoio à implementação e validação da gestão de documentos da MSD.

Principais objetivos de aprendizagem:

-- Abaixar o custo e os esforços de conformidade e validação

-- Reduzir o risco de não-conformidade em auditorias simplificadas

-- Eliminar erros custosos e problemas de segurança

-- Simplificar a colaboração e acelerar projetos

"Na sua busca por conformidade simplificada com o Título 21, Parte 11, do Código de Regulações Federais da FDA e melhoria da integridade de dados, rastreabilidade, trilha de auditoria e retenção de registros, a MSD recorreu à Synergis Adept", afirmou Scott Lamond, vice-presidente de marketing da Synergis Software. "A Adept fornece uma plataforma centralizada de acesso a documentos, fluxo de trabalho e controle que alinha equipes de engenharia, manutenção, operações e construção. Ela capacita as empresas de ciências biológicas a gerar normas e reduzir o risco de problemas com segurança e conformidade."

Juntas, a Synergis e a IPS dão às empresas de ciências biológicas e biotecnologia a melhor solução possível de software de gestão de engenharia, combinada com expertise e recursos para garantir conformidade e validação.

"A IPS adquiriu um entendimento profundo da plataforma Adept e do processo de implementação da Synergis", afirmou John Niziolek, diretor adjunto de validação de sistemas de computação e integridade de dados da IPS. "Nossa parceria proporciona a cada cliente uma experiência de implementação consistente e em conformidade, e garante que eles se beneficiem da tecnologia líder do setor que trata de suas preocupações de conformidade regulatória."

A Synergis Adept é usada por várias das principais empresas de ciências biológicas/biotecnologia, incluindo a Johnson & Johnson, Thermo Fisher Scientific, Bayer, Agilent, Astellas, bioMérieux, Elanco e muitas outras.

Sobre a Synergis Software

A Synergis Software, divisão da Synergis Technologies, LLC, é líder global em soluções de gestão de documentos e fluxo de trabalho e a criadora do software Synergis Adept. O pacote Adept atende mais de 130.000 usuários em dezenas de indústrias, como energia e serviços públicos, ciências biológicas, manufatura, engenharia, construção e mineração. O produto principal da Synergis, Adept, fornece acesso rápido e centralizado a documentos de design e negócios em um ambiente seguro e colaborativo. O Adept Integrator facilita a conexão dos seus aplicativos corporativos para que seus dados e processos de negócios fluam perfeitamente em toda a infraestrutura de TI.

A Synergis Software foi nomeada líder de atendimento ao cliente no mercado global de gestão de informação de engenharia pela firma analista Frost & Sullivan e classificada entre as 5 melhores globalmente pela Helpdesk International. A Adept tem mais de 30 classificações importantes no G2, site de análise de software, incluindo implementação mais rápida, maior adoção por parte dos usuários e melhor suporte. Fundada em 1985, a Synergis é uma empresa privada e sediada em Bucks County, Pensilvânia.

Sobre a Merck

Na Merck, conhecida como MSD fora dos Estados Unidos e Canadá, estamos unidos por nosso propósito: usamos o poder da ciência de ponta para salvar e melhorar vidas ao redor do mundo. Há mais de 130 anos, levamos esperança à humanidade por meio do desenvolvimento de medicamentos e vacinas importantes. Aspiramos ser a principal empresa biofarmacêutica com pesquisas intensivas do mundo e, hoje, estamos na vanguarda das pesquisas para fornecer soluções de saúde inovadoras que melhoram a prevenção e o tratamento de doenças em pessoas e animais. Promovemos uma força de trabalho global diversa e inclusiva e operamos de forma responsável todos os dias para permitir um futuro seguro, sustentável e saudável para todas as pessoas e comunidades. Para mais informações, acesse www.merck.com e se conecte conosco no Twitter, Facebook, Instagram, YouTube e LinkedIn.

Sobre a IPS

A IPS é líder global em desenvolvimento de soluções empresariais inovadoras para os setores farmacêutico e biotecnológico. Por meio de expertise operacional e conhecimento líder da indústria, habilidade e paixão, a IPS fornece serviços de consultoria, arquitetura, engenharia, gestão de obras e conformidade que permitem que os clientes criem e fabriquem produtos que impactem vidas ao redor do mundo. Com sede em Blue Bell, Pensilvânia, EUA, a IPS tem mais de 3.000 profissionais em 46 escritórios em 17 países nas Américas, Europa, Ásia-Pacífico, Sudeste da Ásia, Austrália e Oriente Médio. Para mais informações, acesse www.ipsdb.com.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20221107005183/pt/

Contato

Scott Lamond Vice-Presidente de Marketing scott.lamond@synergis.com 215-302-3006

© 2022 Business Wire, Inc. Aviso: Este comunicado de imprensa não é um documento produzido pela AFP. A AFP não será responsável por este conteúdo. Para mais informações, por favor entre em contato com as pessoas ou entidades mencionadas no comunicado.

Tags